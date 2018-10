CÓMO VAMOS A LABRARLO, SI NO ES NUESTRO

Llegaron unos hombres al campo de algarrobos de al lado, y como al agricultor que trabajaba en el campo vecino vio que entre ellos no estaba la dueña, ni le pareció que fueran familiares o amigos de la misma, salió a su encuentro. «¿Buscan algo o alguien?», preguntó. Una fórmula para entrar en conversación de manera sutil, sin querer ir por lo directo, cuando a esas alturas, analizada la situación, el tipo de vehículo con el que se habían presentado aquellos hombres y el despliegue rápido de capazos, quedaba más que clara cuál era su intención. Por si quedaran dudas, se lo dijeron bien clarito al agricultor: «Venimos a coger las algarrobas. ¿Pasa algo?».

El agricultor se puso algo a la defensiva, no iba a enfrentarse a tres en campo abierto, y les dejó caer que si tenían permiso, porque él conocía a la propietaria, y evidentemente allí no estaba. Así que...

Uno de los hombres fue a su furgón mientras proclamaba: «Sí, señor, tenemos papeles, nos ha dado permiso el dueño», y acudió presto blandiendo un papel que le mostró. Era un formulario que se había rellenado de manera apresurada y en el mismo figuraba como titular un hombre que firmaba debajo. Así que era un hombre, no una mujer, y el agricultor sabía que el campo tenia dueña, no dueño. O eso sabía hasta aquel momento. A ver si ha cambiado. Pero al menos vio que había una coincidencia con el apellido; no podía decir a ciencia cierta si el primero o el segundo, o estaban cruzados, o... vete a saber. A aquellas alturas de la película y sin ganas de sentirse el llanero solitario, le pareció una idea acertada darlo por bueno. A fin de cuentas estaba defendiendo lo ajeno, total por unas algarrobas que los legítimos dueños tampoco parecían demostrar muchas ansias de recoger. Así que dijo: «Ah, bueno, si tienen permiso... Ustedes comprendan que si uno está aquí tiene que mirar por lo suyo y por lo del vecindario, porque luego, si pasa algo extraño, vendrían a preguntarme a mí para dar razón, y no tengo ganas de problemas. Así que por mí, que les cunda».

El que parecía hacer como de jefe de entre los del furgón advirtió entonces: «No creo que nos cunda, se ve poca garrofa, este año han dado poco fruto estos árboles». A lo que respondió el agricultor: «Claro, como que llevan años sin podarse, ni se labra el terreno. Si vinierais a labrar el campo alguna vez algo mejor rendiría».

La respuesta no se hizo esperar: «Pero hombre, ¿cómo vamos a labrar el campo si no es nuestro».

Lo dijo como el que suelta algo de una lógica aplastante. ¿Cómo pretende usted que arregle esto, si no es mi casa? Ah, pero sí que está a tu disposición para que te lleves lo que gustes, ¿no? Trabajar el campo, no; recoger los frutos, sí. ¿Serán reminiscencias genéticas de cuando los humanos sólo éramos recolectores?