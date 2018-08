No es que se haya vuelto idiota de repente a juzgar por esa estúpida sonrisa» canta Serrat en el clásico Dejad que cante el muchacho. «Ni creas que se le rompe el alma porque le veas llorar. Dale tiempo y disculpa la soberbia de quien se siente un hombre afortunado». Si estos días observan a alguien en ese estado -sonrisa tonta, lágrima fácil o flotando mientras camina- solo hay tres posibilidades: acaba de tener una hija, como mi hermano, es un recién enamorado, como mi hijo, o es seguidor levantinista como el resto de la familia granota. Levitan de felicidad, a unos centímetros del suelo, tras la exhibición en el sobrecogedor Benito Villamarín. No es para menos. «Solo es un partido, los tres primeros puntos», dicen los agoreros. «La pasada temporada también comenzó así y luego vino la caída», apostillan. Cierto. Pero las sensaciones de seguridad y confianza que transmite el conjunto de Paco López difieren radicalmente de todo lo visto hasta ahora. El juego y los resultados de este equipo, prolongados con la nueva temporada, no parecen algo casual con inevitable fecha de caducidad. Lo de Morales es el ejemplo claro. Su maradoniano gol que ha dado la vuelta al mundo no es una jugada aislada con suerte en los rebotes. Es una nueva demostración de clase, velocidad, resistencia, pundonor, técnica y picardía. Otra obra de arte al alcance de muy pocos jugadores a ese nivel que ha dejado boquiabierto a cualquier aficionado al fútbol. Si al golazo sumamos su celebración besando el escudo del brazalete de capitán con la senyera, se entiende que José Luis Morales haya pasado a formar parte de los elegidos en el Olimpo de los grandes jugadores levantinistas de todos los tiempos, elevado a los altares junto con SanPacoli, convertido en el comandante y héroe de toda la afición. Un tipo muy trabajador con valores morales (no he podido resistirme al chiste fácil) en el que todos nos sentimos reflejados con esa estética de humildad y aspecto de barrio.

Tras la jornada inaugural se puede concluir: la secretaría técnica ha realizado un gran trabajo este verano para no estropear lo que funcionaba y formar un bloque más fuerte; el Levante va a ofrecer espectáculo; el técnico de Silla, clave del éxito, ha logrado construir una maquinaria perfecta donde cada pieza juega de memoria, desarrollando un papel fundamental para que todo funcione; no hay ningún límite para un conjunto capaz de ganar a cualquiera en cualquier campo; si no se producen grandes alteraciones por lesiones o fichajes, este Levante está llamado a codearse con los grandes partiendo de la frase del escritor italiano Carlo Dossi: «En muchas empresas para alcanzar la gloria no importa vencer, basta combatir». ¡Ah! Y Morales debería figurar en la próxima convocatoria de la selección. O no.