El valor de la torre En Valencia no hay soluciones urbanísticas que no incluyan al menos un rascacielos pensado para cubrir los gastos FRANCISCO PÉREZ PUCHE Jueves, 11 octubre 2018, 10:12

Me encanta el urbanismo moderno. Sobre todo por la agilidad y la valentía con que los diseñadores de la futura ciudad abordan los problemas de financiación de lo que pretenden realizar: les basta planear torres de diez, quince o veintitantos pisos de altura para que todos los problemas dejen de existir.

La torre lo tapa todo, remedia lo irremediable, conjura la necesidad de beneficio de los promotores, viene a calmar las dudas de los políticos, los inmobiliarios y los gestores. Un buen hotel pirulí es la guinda de cualquier pastel urbanístico que quiera prosperar en Valencia. Y como la ciudad es llana como la palma de la mano, todas las torres, estén donde estén ubicadas, nos llegan con un lema que conquista el amor de los más exigentes: nos dicen que el rascacielos-hotel va a ser un magnífico balcón sobre el mar y el alma se nos esponja. Todos quisiéramos vivir, o pasar una noche, en un sitio así.

El último episodio urbanístico que ha echado mano de la solución torre es el del Cabanyal. Venían las izquierdas a salvar la ciudad de la barbarie prolongadora de Blasco Ibáñez y después de tres años han decidido para la zona cuatro cositas alarmantes. La primera ha sido enmarcar la estación ferroviaria del Cabanyal en una bellísima zona verde sin hacer cuenta de estacionamientos, accesos y salidas de viajeros, paradas de taxis, carriles de bicicletas y dársenas para autobús; nada, se le dice al ordenador que pinte la parcela de verde integral y le damos el pego a la gente. La segunda trampa es insertar en los espacios huecos más de mil viviendas nuevas que serán de vocación social, eso sí, pero que no respetarán la arquitectura tradicional del barrio. El tercer error es no derribar los obsoletos Bloques Portuarios para no meterse en líos de títulos de propiedad. Y la cuarta novedad ha sido colocar una torre de diecisiete alturas en una esquina.. solución que ha de proporcionar recursos para la política de servicios sociales.

Es la trampa saducea de las torres del actual emplazamiento de Mestalla. La que acompaña el proyecto de la Marina, donde la torre-miramar supera las treinta alturas. Es la artimaña del edificio Europa en la prolongación de la Alameda y la que se proyecta consagrar en los terrenos de la desembocadura del Turia conocidos como el PAI del Grao. Desde la Finca de Hierro, los urbanistas de una Valencia en expansión no han sabido abordar el futuro más que con soluciones en altura, unas veces para beneficiar a la empresa privada y las más para reconfortar a la empresa pública. Así ha nacido la avenida de las Cortes Valencianas y el palacio de Congresos. Y así veremos, el día que el destino quiera, el soñado Parque Central y una futura estación ferroviaria subterránea que tendrá torres encima, a los lados, en las esquinas y hasta en la sopa.

Lo dijo Víctor Hugo con mucha anticipación:

-Valence a les clochers des ses trois cents églises...