El valor del rey

MARÍA JOSÉ POU Sábado, 19 enero 2019

Que estamos en campaña no hace falta ni decirlo. Podem lo dejó claro ayer cuando se negó a participar en la entrega del Premio Manuel Broseta. Si viviera hoy, -si ETA le hubiera dejado vivir hasta hoy- algunos de los que se sientan en Les Corts lo considerarían un facha por proceder de la UCD; un cómplice de la ultraderecha, por haberse dejado querer por el PP o un miembro de la casta, por haber sido consejero del Banco de Valencia. Sin embargo, fue de los que defendía el diálogo, de los que entendía que esta comunidad es compleja y de los que intentó cambiar las cosas sin sectarismos. Esos eran sus valores, los que explican un premio con su nombre que reconoce a quienes los comparten e impulsan. A quienes, desde sus limitaciones y errores, ponen por delante la capacidad de construir juntos un presente y un futuro mejores que el pasado recibido. Justo lo contrario de quienes buscan cambiar el pasado para lograr simplemente un presente mejor para ellos.

Puede que la monarquía sea cuestionable. Sin duda, es un anacronismo en nuestros tiempos, pero también lo es vivir en 1714 o pretender regresar a una España agraria, analfabeta y con unas escandalosas diferencias de clase, por mucho que nos quieran edulcorar la república que fracasó.

Además, podemos cuestionar la monarquía pero hay personajes que ejercen cargos muy republicanos como el más absolutista de los monarcas europeos. ¿Acaso Donald Trump, el Presidente Sol, no se cree Luis XIV, cambiando el armiño por el flequillo? ¿Y qué decir de la sucesión en la muy republicana y hereditaria Corea del Norte o en la misma Cuba hasta hace media hora? De familia, como en las líneas dinásticas más clásicas. No es la institución lo que falla cuando ha demostrado más capacidad de adaptación que muchas otras, incluso de reciente creación. Los valores del rey no son exclusivos de su cargo; lo excepcional es que los asumiera ya su padre como propios y que ahora su hijo los defienda por el bien de España que es, aunque les pese a algunos, el valor más elevado de esa familia a la que se le puede criticar muchas cosas pero no su dedicación a España.

Se justificaba Podem alegando que el premio es iniciativa de una entidad privada y por tanto no debería ser entregado en un espacio público como el Palau de la Generalitat. Supongo que habrá advertido también a Joan Ribó de que la cabalgata de las Reinas Magas es cosa privada y no debería usarse el balcón de todos y todas las valencianas para algo particular.

Negar los valores del rey es una mala estrategia de Podem. Quienes comparten esa visión ya están convencidos. Ahora se trata de demostrar que los miembros de Podem los viven y aplican mejor que él, participando, por ejemplo, en actos donde se recibe insultos, gritos y desprecios sin mover una ceja, sin dejar de considerar compatriota a quien lo hace y sin dejar de trabajar por él. Es el valor del ciudadano Felipe de Borbón.