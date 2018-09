VALENCIANISTA POR CONVICCIÓN

DESDE LA GRADA DE MESTALLA

La pasión por un equipo de fútbol, generalmente, se adquiere por tradición. Es muy normal que se suceda de generación en generación. De padres a hijos se inculca el amor y sentimiento por un club. Mi padre no era muy de fútbol. Era hombre de teatro y de mundo. Sus excursiones organizadas por España y el extranjero, como él decía, eran lo primero. En mi pequeño pueblo, Atzeneta d'Albaida no había campo de fútbol. Eran años difíciles y de pocos recursos. Comencé a saber de fútbol por la pasión de aquellos que a través del transistor seguían la Liga en paseos interminables por la calle principal del pueblo, los domingos por la tarde. No había mucho más. Pasear, comiendo pipas, y como mucho alguna tarde posteriormente al cine. Allá por el año 1966 el cura del pueblo instaló la primera televisión en el Patronato. Comenzamos a ver algún que otro partido de fútbol, generalmente del Madrid y Barcelona. El Valencia no estaba. Sólo los más fieles y apasionados

seguidores reclamaban su espacio en las tertulias del Casino frente al dominio apabullante de los seguidores de los dos grandes. El Madrid de Pirri, Zoco, Amancio, Gento, campeón de Europa, fue un punto de conexión que me hizo comenzar a discutir de fútbol con mis amigos, algunos ya apasionados del Valencia por tradición. Eran días de rivalidad en donde no había sentimiento de pertenencia más allá del resplandor de la imagen de aquellos a los que había visto ya en la tele. De los ídolos, de la colección de cromos. Las imágenes generan espacios de aproximación a la pasión y al sentimiento. En mi retina tengo mi primer partido en Mestalla acompañando a mi tío y mis primos, que eran valencianistas por tradición, en un Trofeo Naranja. Ellos vivían en Valencia. La proximidad genera más afinidad. Recuerdo especialmente la sensación de grandiosidad, el césped verde en una noche de verano y esa idea de que el fútbol es muy bonito, si lo vives de cerca. Fue un Naranja en donde jugó el Estrella Roja de Belgrado. Ya no recuerdo el año. Pero sí recuerdo que salí de allí impresionado. Como me impresionó el ver al grupo de fieles del Valencia llegar a mi pueblo un domingo por la mañana, de regreso del campo de Sarriá, después del último partido de una Liga que consiguió el Valencia, de Abelardo, Sol, Claramunt, Forment, el año 1970. Colorido, fiesta, tracas, gorras blancas, alegría que contagiaba. Esa misma imagen la repetimos un domingo del año 1979, más de 40 ilusionados seguidores del Valencia, tras derrotar al Madrid en la final de Copa en el Manzanares. Llegamos después de una noche de viaje en autobús sobre las ocho de la mañana, y no había sueño, solo ganas de continuar la fiesta que comenzó la noche anterior, en la que además personalmente comencé a sentirme más y más seguidor de un equipo, el Valencia, por el que hasta entonces solo había sentido simpatía. Aquello fue el inicio de una relación de amor. Comencé a sentir los colores. Me apasioné organizando el viaje en autobús, durante más de 24 horas de ida y otras tantas de vuelta, a Bruselas para presenciar en Heysel el partido en el que ganamos la Recopa. Al regreso de aquel viaje, en una cena en el Bar Musical del pueblo, surgió el embrión de la Peña Valencianista d'Atzeneta d'Albaida, que todavía hoy pervive como lugar de encuentro y de pasión por este club. Ese espacio colectivo en el que sentirse por convicción más cerca de lo nuestro. Más valencianistas. Y por cien años más.