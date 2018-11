Valencià, de veres

El valencià que hui circula com oficial està ple de catalanismes i és una ferramenta terrible, en la qual l'expansionisme separatisme nos fa sufragàneus, quan diu que ve a salvar-nos. ¿De qué i de quí? Ara fa cent anys hi hagué en Valéncia un esclat de recuperació valencianisadora, recialles del romanticisme renaixentiste. Es proclamà el Manifest o Declaració Valencianista, d'alcanç regionaliste polític. Ya funcionava la Càtedra de Llengua Valenciana en l'Universitat, i el filòlec Fra. Lluís Fullana OFM, basant-se en la pròpia Gramàtica publicada en 1915, impartia lliçons en ella inclús al claustre de catedràtics i professors universitaris. L'Ajuntament i la Diputació feren son deure declarant la cooficialitat de valencià i castellà, sense problemes.

Els intents, que ya existien d'anexió idiomàtica, quedaren enfosquits, que no morts, com ara en crua realitat patim: amagant en l'ensenyança del valencià, la llengua i sentiments catalins.

Per a commemorar aquell centenari i donar pèls i senyals de lo que fon, cóm fon, quina base científica i esperit ho allumenà, l'Associació d'Escritors AELLVA li dedica enguany a la Càtedra de Llengua Valenciana en l'Universitat la XXVII edició de les seues Jornades. Serà hui, demà i despusdemà; a les sèt i mija; havent oferit l'Ateneu Mercantil, com a participació ateneista al centenari, el saló Stolz, allí analisaran i debatran, com sempre, especialistes de la matèria que dominen. Voro López, Juli Moreno, J. F. Ballester-Olmos, Benjamín Agulló, Joan C. Micó, Daniel Sala, Miquel A. LLedó, presidits per Ricart Folgado i comissariats per Òscar Rueda. Més detalls, en el programa i pot ser ací en veu més.. distinta. També direm que la matèria que se produïxca, serà text del llibre oportú, dins de la colecció Cresol Lliterari. No deixem que nos anulen també per absència.