De Valencia a València

Lo único que hacen es aplicar el programa electoral, guste más a unos y menos a otros. El gobierno del tripartito y específicamente el correspondiente a la parcela municipal de Compromís liderada por su alcalde Joan Ribó, ni en sus mejores sueños pensaron en destronar a la tristemente desaparecida Rita Barberá. Una vez efectuada la carambola llegaba la hora de gestionar la ciudad de Valencia, algo así como ponerse a pilotar la nave Soyuz sin haberse sacado siquiera el permiso de conducir. Con cero experiencia en cualquier tipo de gestión, ni pública, ni privada, y el objetivo de hacer en Valencia lo que viene a ser en una empresa, un 'rebranding'. ¿Y qué es eso del 'rebranding'? Dicho en cristiano es el cambio de una marca (València) o el rediseño de la identidad de una marca o una empresa. Para una compañía esta estrategia es una decisión delicada, complicada y difícil de ejecutar pero el gobierno del tripartito tenía muy claro que en base a su proyecto electoral, debía dinamitar por los aires todo lo que oliera a Partido Popular.

Creo que en el término medio esta la virtud y, por ejemplo, muy lejos de ese equilibrio hemos pasado de mantener intacta la Plaza del Ayuntamiento a organizar conciertos y eventos de dudoso gusto o a vender puerros y lechugas. De gozar de un tráfico rápido y sin problemas a prácticamente acabar en una ciudad como Valencia, cosida a golpe de carriles bici y patinetes eléctricos que priman sobre el automóvil y el peatón. Hoy tenemos dificultad para cruzar una simple calle, para movernos con el servicio público porque Metrovalencia y EMT Valencia están en huelga, para acceder al Mercado Central (tocado de muerte en su sección de pescadería al haber desaparecido ya casi la mitad de los puestos), porque al cliente se le quitan las ganas de venir hasta el centro. Y al final, el bienestar del ciudadano es lo que cuenta.

Pasó la pesadilla de la corrupción. Vivimos en otros tiempos que no son ni mejores, ni peores, pero sí diferentes y parece que la izquierda ha visto las orejas al lobo en el nombre y apellido de María José Català, la antítesis del modelo de gobierno de Ribó. Una mujer con experiencia en la gestión desde el más bajo (no suena muy bien) hasta el más alto nivel. Encarna todo lo que no tiene el alcalde Ribó: preparación, competitividad, juventud y sobre todo ganas de trabajar. El gobierno municipal lo va a quemar todo, bien por convicción de creer hacerlo a la perfección, bien por miedo real de perder el poder. Pero atención a los peligros del mencionado 'rebranding' y los dos únicos resultados posibles: Uno, sale bien y se consigue una nueva identidad de la ciudad de Valencia o dos, supone un fracaso con resultado de muerte para la marca, València, y por consiguiente la destrucción de su responsable, Ribó.