Valencia no tutela a los menores migrantes, los 'guarda'

La Administración de Valencia no está tutelando a los menores migrantes no acompañados, los está dejando en situación de guarda provisional. A pesar de las recomendaciones realizadas por el Síndic de Greuges en mayo, en las cuales insta a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a tutelar antes que aplicar esta medida, por el bien de los menores migrantes. Medida jurídica, recogida en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia del Estado español y que tendrá su réplica en el artículo 102 de la futura ley autonómica de infancia y adolescencia, que en la actualidad es un borrador en fase de estudio.

Guarda provisional es una medida jurídica que en la anterior Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, no se contemplaba, pero sí se hablaba de «atención inmediata», palabras que junto a guarda provisional conforman el título del artículo 102 de nuestra futura ley autonómica. Cuando hablamos de protección de menores, hablamos de medidas que la administración toma para proteger a dichos menores, garantizando todos sus derechos, ya que por circunstancias ajenas a ellos estos derechos no se van a ver preservados. Pues bien, estas medidas deberán siempre estar en consonancia con la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia, así como con aquella máxima tan conocida: «(...) por el bien supremo del menor (...)». Máxima que se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en su Principio II: «El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño».

La Comunidad Valenciana viene atendiendo a estos chicos desde finales de los años noventa, habiendo creado centros específicos para ellos, tutelándolos desde el primer día que pisaban el Centro de Recepción, ya fuese el de Valencia, Alicante o Castellón. No tutelar a estos jóvenes y aplicar esta nueva medida (guarda provisional) conlleva el que se pueda producir una situación de «inseguridad jurídica», de la cual ya alertó Jullieta Moreno-Torres Sánchez, doctora en Derecho, asesora jurídica del Servicio de Protección de Menores de Málaga de la Junta de Andalucía y autora en el año 2015 de una guía para profesionales y agentes sociales editada por Save The Children. Esta inseguridad pone en cuestión el Principio II, antes mencionado. Claro está que al hablar de protección, derechos y legislación en este tema, alguien pueda pensar que una corporación progresista como la que nos gobierna no puede dejar de tenerlo en cuenta y asegurar su legalidad. Pues bien, existen razones suficientes para cuestionar esta figura. La primera ya la he mencionado y tiene que ver con «el bien supremo del menor». Si la tutela administrativa es garante de todos los derechos, ¿por qué aplicar otro 'artificio' que no los garantiza al 100%?

El Artículo 102, antes mencionado, en su punto 2 da la potestad de ejecutar esta práctica al director del centro. Mientras que en el Artículo 172 de nuestro Código Civil (ley de grado superior a la autonómica) se deja claro que sólo la entidad pública o el juez podrán determinar la guarda. La ley estatal en esta materia se mantiene en concordancia con el Código Civil. Esta figura jurídica, que pretende dar una atención inmediata a los menores y de esta forma garantizar de facto la medida de protección, conlleva unos plazos que en sí mismos perjudican a los menores migrantes. Y aquí radica la cuestión, estos plazos son 45 días prorrogables a otros 45 días, es decir, tres meses. Una eternidad en la vida de estos jóvenes.

¿Pero esto que supone? La realidad de los menores migrantes en nuestra comunidad y en el resto del Estado ha pasado por la obtención del permiso de residencia, tras haber sido tutelados por la administración durante un mínimo de nueve meses (según recoge la ley de extranjería), y de esta forma iniciar un itinerario de inserción y formación que les permitiera incorporarse al mundo laboral o estudiantil de nuestra sociedad, o como decimos los profesionales que durante estos años hemos trabajados con estos jóvenes, hacer realidad su proyecto migratorio. Pues esta es la realidad actual; los menores atendidos en el centro de recepción de Valencia, situado en Buñol, están en situación de guarda provisional, a la espera de ser tutelados. En el centro de recepción de Buñol hay unos 50 menores, el resto hasta 140 están repartidos en campamentos. Todos a la espera de ser tutelados. Jóvenes de edades entre 16 y 18 años. Jóvenes con ganas de estudiar e intentar formarse para conseguir un trabajo. Jóvenes que aspiran a integrarse en esta sociedad pero que ven cómo se alejan en el tiempo sus sueños, porque su tutela no llega. La cual les permitiría matricularse en un centro educativo, o en una escuela de formación profesional o si sus educadores consiguiesen unas prácticas formativas que concluyesen con un contrato laboral. Sueños que se quedan en el olvido por una 'práctica legal' que, lejos de comprender o saber de su existencia, confiere muchas dudas legales en sí misma. Por otro lado, estos jóvenes que hoy residen en el centro de recepción, cuando cumplan la mayoría de edad dejarán el circuito de protección, en su mayoría y pasaran a vivir, a sobrevivir en nuestra sociedad sin ningún permiso 'legal'. Aquellos que puedan seguir en el circuito de protección, siendo acompañados en un centro de emancipación, y también se encuentren sin dicho permiso por no haber estado el tiempo suficiente tutelados pasarán a necesitar tres años de residencia en nuestro país y una oferta laboral para conseguir su permiso de residencia. No es comprensible que esto suceda ante un gobierno del signo político que hoy está al frente de las administraciones autonómicas de nuestra comunidad. Es tan sencillo como aplicar la tutela a los menores migrantes no acompañados, con el único fin de preservar sus derechos como menores. Prevaleciendo esta categoría antes que la de extranjeros.