UN VALENCIA SOBRIO Y QUE SABE LO QUE DEBE HACER

Buen ambiente en la expedición valencianista. A pesar del empate contra la Real Sociedad, pero tras comprobar las dificultades que el Sevilla tuvo para empatar ante el Eibar, Marcelino se mostró contento en las horas previas, demostrándolo en la rueda de prensa en la jornada prepartido. Seguramente se ve cerca de los andaluces, con el equipo muy mejorado, y con la sensación de poder llegar. No están bien ellos, y acusan un bajón relativamente importante que convierten la distancia que les separa en superable.

Bajas importantes en la convocatoria, hay algunos futbolistas que, lógicamente, acusan de vez en cuando la carga de minutos y los esfuerzos que realizan partido tras partido. Así, problemas en la parte atacante, las ausencias de Rodrigo y Santi Mina podían hacer debutar a Rubén Sobrino, una de las recientes incorporaciones de la entidad valencianista en este último mercado invernal. Y la sorpresa fue Cheryshev en punta. Sobrino jugó, pero acompañado por el ruso en ataque. Y precisamente ellos fueron los encargados de finalizar la jugada del gol que ponía en ventaja a los nuestros.

Y por supuesto Gayà, José Luis Gayà, un futbolista muy maduro a pesar de su juventud, que se ha convertido ya en referente de compañeros y aficionados, por su carácter, su compromiso y su juego. Muy completo el de Pedreguer, me alegro muchísimo por su trayectoria, la de un jugador de la casa que conocí cuando apenas tenía doce años.

Paulista tampoco estaba, ni Roncaglia, lo que no dejaba más alternativa al técnico asturiano que la de contar con un resistente Garay y un desconcertante Diakhaby. Trabajo parecía que iban a tener.

Y la certeza de enfrentar un partido cargado de duelos, de contacto físico, de ritmo y de intensidad. El Celtic, histórico equipo escocés, no iba a poner las cosas fáciles, aunque bien es verdad que a muy poco obligó a los futbolistas del Valencia. Primera mitad un poquito falta de ritmo, el Celtic intenta practicar buen fútbol, sacando la pelota jugada desde atrás, y la presión del Valencia, unida a la seguridad con la que los escoceses tocaban el balón, no permitió que el juego fuese de ritmo alto. Tenían más posesión, pero el Valencia no sufría, los de casa no crearon oportunidades de gol, y tan solo Wass, de buen cabezazo, y Cheryshev para hacer el primero, crearon el mayor peligro en esta primera mitad.

Son equipos que, con un estilo o con otro, los de Brendan Rodgers intentan tener posesión y llegar al área rival de forma combinativa, pero carecen de un potencial ofensivo considerable. Al final juegan bien al fútbol, pero poder en las áreas, no tienen, y profundidad, muy poca.

La segunda mitad resultó más cómoda todavía. Sobrino marcó el segundo tras un grandísimo pase de Cheryshev, y finiquito el partido. Ellos quieren, pero no les llega, y el Valencia, sin maravillas, pero sí con sobriedad y saber hacer logró una ventaja que será insalvable para los escoceses. Ahora a por el Espanyol.