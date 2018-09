Valencia y Sevilla

Paso el domingo en Sevilla, bajo el calor tórrido del sur. Mientras Valencia, a cuatro horas de AVE, pasa el domingo bajo el calor tórrido del este. En Valencia se juega el derby entre el Levante y el equipo blanquinegro, y junto al Guadalquivir el derby entre el Sevilla y el equipo verdiblanco. Valencia tiene 800.000 habitantes y Sevilla 700.000. Valencia tiene un área metropolitana de 1,7 millones de personas y Sevilla de 1,4. Valencia es la segunda gran ciudad de la antigua corona de Aragón, y Sevilla la segunda de la antigua corona de Castilla. Valencia fue la ciudad más grande de la corona aragonesa durante dos o tres siglos, y Sevilla lo fue de la corona de Castilla durante dos o tres siglos. El Valencia C.F. vestía totalmente de blanco durante décadas y el Sevilla F.C. también, aunque con una vuelta roja en sus medias. El Valencia viste de pantalón negro desde los años 90, y el Sevilla de medias negras desde la misma década. Sevilla tiene un casco antiguo enorme y Valencia también. Las dos ciudades son mundos diferentes, pero están llamadas, más bien invitadas, a entenderse. De un modo más intenso y cómplice que hasta ahora. Porque lo que cuenta son las ciudades. Los países pueden cambiar, y las fronteras, pero las ciudades permanecen. Valencia ya existía y era romana cuando la U.D. Levante no era ni el sueño más delirante de un procónsul, no podía serlo. Sevilla ya era Sevilla cuando el Betis solo podía ser el nombre de un río.

Tal vez sería muy conveniente establecer un trato preferencial, por así decirlo, una especie de hermanamiento entre esas dos espléndidas ciudades. Que se miran un poco de reojo, aunque el AVE esté favoreciendo que lo hagan frente a frente. Porque ambas urbes tienen algo que ganar, o mucho, con ese vínculo. Y no me pregunten qué, que uno no es sociólogo sino narrador disfrazado de columnista. Aunque nada tan certero como la ficción a la hora de contar el mundo. Blasco Ibáñez revela la Valencia de su tiempo mejor que el más brillante de los historiadores. Y además era universalista, lo que hay que ser a partir de las raíces. Porque sin raíces no hay universalismo, eso también está claro.

Valencia y Sevilla tienen un trabajo: darle fuerza al proyecto de España, ahora muy tocado por la ilegalidad y el odio secesionistas. Valencia y Sevilla son muy españolas. También Valencia, sí, por mucho que parte de su consistorio no esté conforme con la idea. Valencia es la gran capital transversal que descree de esos fantasmagóricos pero contumaces 'Països', la ciudad tan valenciana como española. Y lo va a seguir siendo. Y Sevilla es la fachada más cordial, histórica y artística de la vieja corona de Castilla. Ambas urbes tienen que ir un poco más lejos en su mutuo reconocimiento. Empezar los trámites para darse un abrazo. Sus vecinos lo agradecerán. Y toda España, la patria constitucional.