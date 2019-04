Valencia en España

Valencia es la tercera ciudad de España pero no lo parece. Como si hubiera dimitido de su tamaño y empuje. En los años 60 y 70 aceptaba ser la mayor agrociudad de Europa, y en los 80 se conformó con abanderar la música tecno y la 'modernez'. En los 90, y sobre todo en la primera década del milenio, el PP de la corrupción endémica, trató de convertir la ciudad en una especie de Disneylandia con museo de la FIFA, carreras de coches de fórmula 1 en circuito urbano, Copa del América, visitas de Urdangarín y explotación gráfica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, una idea socialista que sus teóricos no pudieron poner en marcha porque en 1995 cambio el sino político de la región, en buena parte gracias a dos recentísimos vecinos de la cárcel de Picassent, Eduardo Zaplana y su asesor privilegiado Rafael Blasco.

Ese mundo se fue al diablo y lo sustituyó una corporación municipal escorada hacia la bicicletización universal de calles y tiempos, y al guiño a todo lo presuntamente alternativo que en el mundo perdura o surge. También proclive a un sibilino desenganche de Valencia de su vocación española, para crecer como segunda marca del catalanismo más o menos radical. Valencia con Rita era la apoteosis del ruido y los tejemanejes inmobiliarios, y con Ribó es la vicaria urbe que mira a Barcelona con ojos de cordero solícito. Aunque todo bien disimulado.

Valencia no tiene la presencia que merece en el contexto nacional. El de ser la ciudad líder del segundo escalón -por otra parte muy alto-, el que sigue a las dos urbes mayores, inalcanzables por tantos motivos, Madrid y Barcelona. No jugamos en la Champions de España, pero sí en la Euroliga. Con Sevilla, el gran Bilbao, Zaragoza y Málaga como compañeros. Es un club selecto al que aspiran a formar parte Valladolid, no tanto por población cuanto por ser la capital del noroeste, y las insulares Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria. Ese es el club de Valencia, por así llamarlo. El horizonte de una España mucho más vertebrada a partir de las grandes ciudades, que son los principales elementos de cohesión en los tiempos que corren. Pues bien, Valencia no está en ese anhelo en serio, Bilbao tampoco, aunque sí Zaragoza, Sevilla y Málaga. Sin embargo, todo lo que sea unir Valencia y su 'hinterland' a esos otros ejes culturales, económicos y creativos será bueno para la ciudad y para la nación. El AVE es un gran instrumento para ese empeño. El AVE, que une y que liquida diferencias inventadas e hirientes, que por algo la ETA lo combatía. En esa línea, que no solo dinamiza el AVE, Valencia tiene que contarse al resto de España. Explicarse. Aún no lo ha hecho. A Valencia la descubren los que vienen a verla, pero ella no se anticipa, no sale al encuentro. Confiemos en que a partir del 26 de mayo, ya con alcaldesa socialista o popular, el camino se despeje.