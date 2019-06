Els sentiments no pesen (en arroves) ¡valen! Dissabte 25 la major part dels valencians rebérem una injecció de moral. Sentiment de complaença, per l'èxit deportiu de l'equip de fútbol que honra en dir-se com la ciutat cap i casal: Valéncia. Els aficionats, com els que no ho som, estovàrem el pit i les endorfines treballaren. Natural és que allò que sents que te representa, alcance nivell sobreafegit, si prèmia treball exitós. En contra, quàn de mal nos fan les insídies i els mals governs; les desídies d'alguns governats meninfots o forasterisants, venuts i acompleixats, quan renúncien a trobar-se a gust en la mare Valéncia i a treballar per sa millora, fent costat als demés.

La lliteratura pot ser aliment dels sentiments i, els valencians sempre oberts, gogem d'eixamplar-la i no deformar-la. Fa uns anys se publicà un llibre, frut de comunicacions i ponències en les XXIII Jornades dels Escritors; Valéncia clau del comerç, és el títul. Pretenia posar en valor lo que la ciutat representa en l'història, pel quefer d'intercanviar, que és més vell que el parlar. Perque l'humanitat, ans de tindre consciència ya baratava de lo poc que alcançara en tal d'alimentar-se.

Valéncia és un floró comercial, des del XV com demostrà el millor edifici del món dedicat als comerciants: La Llonja. Per l'ubicació i riquea de l'entorn, fluïa com eix del comerç mediterràneu i porta del renaiximent cultural. Fa cent anys la primera Fira de mostres, en caràcter internacional la creà Valéncia. Hui el Port, la Fira i tantes maneres de comerciar internacionalment, donen riquea i posen a l'alça el nom de Valéncia. Són motiu de satisfacció. Aixina si el 66th IUCAB Delegates Meeting, celebrat ací, diu clar 'Valéncia capital mundial de l'Agent Comercial' trobem també motiu d'estar ben devanits. Això a ningú fa mal.