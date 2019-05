Valencia La ciudad es ferrocarril y atasco, exámenes y colas, farmacia y notario; la ciudad son muchas cosas, todas las cosas que puedas imaginar FRANCISCO PÉREZ PUCHE Domingo, 26 mayo 2019, 10:32

Por la calle del Hospital, pasas por el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Qué lejos quedan aquellos tristes lamentos de una ciudad sin fuerzas que no podía restaurar la casa; qué olvidadizos nos hacemos cuando un problema deja de serlo, y cómo nos acomodamos al bienestar. Cerca, una librería de viajes muestra un libro en francés: 'La Valence incontournable'. Qué palabra más elegante: que no se puede rodear, que no se puede esquivar, la Valencia imprescindible... ¿Qué habrá incluido el autor en esa guía? ¿Qué cosas, antiguas o modernas, se habrán quedado fuera? Pienso con recelo en el criterio de un francés exigente, de paladar estrecho... hasta que me doy cuenta de que el autor es Jaime Millás, algo que garantiza que el lector francés va a venir bien guiado. Jaime ha puesto lo justo, la conveniente, lo necesario, como en la Ilustración.

La Valencia insoslayable está desayunando. En la avenida del Oeste los ambulantes, entre dormidos y autómatas, instalan el mercadillo. La semana final de las elecciones arranca con los gestos repetitivos de la vida cotidiana: autobuses y ferrocarril, exámenes y colas... Oficinas, escuelas, bocadillos de calamares, césped recién cortado, farmacia, zapatería. Y el Mercado.

Lo pusieron ahí, fuera de la muralla y al lado de una mezquita, aquellos bisabuelos que añoraban el orden caótico de Marrakech. Zoco para siempre, rumor de vida, toma y daca, habas tiernas y cerezas de Planes, cortaditos en el bar y hielo con aroma de pescado. Qué tiempos, cuando no había twitter y las candidatas iban a los mercados, ¡ay, chica!, los mercados del último esfuerzo electoral.

Carajillo 'cremaet' y cupón de la ONCE, terminado en 6, por favor. La ciudad son muchas cosas, todas las que te puedas imaginar. Notario y Cámara de Comercio, partida de bridge e incluso librerías. La ciudad es una máquina inasequible y está llena de gente bulliciosa y espabilada, de turistas que visten de primavera y de historias que se cruzan en cualquier esquina, en la puerta de San Martín, en la plaza Redonda y el Pasaje Ripalda. La ciudad es ferrocarril y atasco, motos y guardias, aceras con manteros, con maletas, con patinetes y propaganda dejada caer: 'Compro tu oro', 'Anda, sé bueno: vótame'.

Valencia tiene alcorques frondosos como axilas antiguas y una catedral que dicen que se cae pero es porque lleva ocho siglos aguantando el peso de los pecados de todos. Valencia es un catálogo vivo de guerras, estilos, derribos, banderías, pactos, traiciones, proyectos y reconstrucciones. Valencia es un imposible sueño colectivo, un anhelo que se regenera, una ciudad vieja-nueva, tradicional-futurista, mora-cristiana. Y ahora, en primavera y de elecciones, es el momento en que se pone más esquiva y difícil, más atractiva también.

¿Sabían que Valencia tiene escudo en losange, romboidal, porque los antiguos la clasificaron como femenina? La verdad es que no nos merecemos la ciudad que nos ha tocado en suerte.