YA NO VALE MERECERLO, HAY QUE GANAR

Y el Valencia mereció ganar, pero no lo consiguió. Fue superior al Girona, de forma evidentísima, pero no lo logró. Convirtió, por fin, al portero del equipo rival en la estrella del partido, pero no tuvo acierto para marcar alguna de las ocasiones que dispuso. Y tuvo muy buenas oportunidades de gol, pero no materializó ninguna de ellas en algún tanto.

Ayer el equipo disputó un partido de los habituales la temporada pasada. Algo replegadito cuando el contrario es poseedor de balón, robo en campo propio, y velocidad pura en la transición ofensiva en busca del área rival, en busca del gol. Bajo mi punto de vista, siempre resulta algo arriesgado dar ciertas opciones al oponente. Incluso sin tener demasiada profundidad o demasiada llegada, porque en cualquier jugada, por aislada que sea, se te pueden complicar las cosas.

Pero no ocurrió, el Girona era incapaz de generar ocasiones de gol, aunque merodeaba el área local, y el Valencia, a medida que los minutos fueron pasando, y principalmente en el último cuarto de hora de esa primera parte, apabulló a los visitantes, haciendo que Bono tuviese que intervenir con muchísimo acierto y obligó al rival a sufrir defendiendo.

Fue injusto no adelantarse en el marcador ante un rival que no parecía albergar demasiadas esperanzas de éxito en Mestalla, más aun con la cantidad de bajas con las que se presentó en Valencia. Y no lograrlo, sin embargo, podía influir negativamente al conjunto de Marcelino en la segunda mitad. Pero tampoco pareció ocurrir. El equipo comenzó bien, intentando ponerse en ventaja de una vez por todas. Y llegó el gol visitante. Error de Kondogbia en el pase, Roberts hace la individual, y a pesar de no resolver bien, porque disparó a gol y no pasó a Doumbia, que absolutamente libre de marca sólo tenía que empujarla, provocó el despeje de Neto, y el tercer hombre, Pere Pons, llegó e hizo el primer y único gol de la tarde.

El Valencia lo intentó posteriormente. Muchas pelotas al área sin remate y algunas otras bien resueltas por Bono con sus definitivas paradas. Volvió a perder empuje en lo anímico y en lo físico, y los visitantes respiraron algo, hasta que en los últimos minutos, como casi siempre en Mestalla, el equipo intentó la heroica, pero falló en sus llegadas a la portería. No lo consiguieron.

Casi todo lo hicieron para ganar, tan solo me llamó la atención la falta de reacción tras el gol de los gerundenses. Tras el cero a uno, rápidamente Marcelino debió romper el doble pivote y dar salida a Ferran Torres. Y por supuesto yo, jamás hubiese sacado a Carlos Soler del campo en esa segunda mitad.

En fin, derrota injusta, inmerecida, en las que no podemos reprochar demasiado. El equipo debió ganar. Pero es que ya son tantos malos resultados, que no nos consuelan ni los merecimientos, sólo nos contentan los logros. El Valencia ganará, como dice su entrenador, pero que gane ya aunque sea jugando mal.