Carmen Calvo descartó ayer un Gobierno de coalición con Unidad Podemos. Traducción: nos vamos de (merecidas) vacaciones. Que hay que tener eggs. Aunque Sánchez habló de otros caminos (los que llevan a Ciudadanos y al PP). Irene Montero, la embarazada que pudo ser vicepresidenta y que no ha ido a ninguna votación (imagina a un Consejo de Ministros), dice que no hay por qué esperar a septiembre. Echenique explicó ayer donde Alsina que los ministerios que les habían ofrecido eran como una caja vacía de móvil. Que dentro no había nada y que si hubieran querido llamar se lo habrían tenido que pedir al Gobierno. Yo no me creo ni a Iglesias y Echenique ni a Sánchez y Calvo, pero parece que lo que ofrecieron a Unidas Podemos sería en todo caso más que nada (lo que tienen). En Beniel (Murcia) un hombre mató a su hijo de 11 años antes de entregárselo a su madre. En menos dramático y más bobo, da la impresión de que es lo que ha hecho Podemos.