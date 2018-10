URBANIDAD Y BASURA

Acaso el hambre que se presuponía atormentaba aquellos maestros de la posguerra otorgaba un marchamo de respeto. A un hambriento no se le pega. O tal vez, aunque aquella España devastada resultase un páramo hostil ante cualquier manifestación cultural, existía un respeto hacia la figura de esos docentes pues siempre se teme a lo desconocido. Por el motivo que fuese, en definitiva, no se les golpeaba. Hoy sí, y cada vez más. A los maestros y a los médicos, dos pilares básicos de nuestra moderna sociedad. Si observamos nuestra historia reciente cabe concluir que esos padres tarugos, tarados y violentos son hijastros de los ochenta y los noventa, con lo cual algunos, sin duda los que optan por la bronca frente a la palabra, crecieron bajo la empanada de la telerrealidad como único anclaje que galvaniza sus ilusiones y con el pérfido bakalao (no confundir con la música techno de calidad) saturando sus tímpanos. Naturalmente los anuncios de mocedad estupenda bailando semidesnuda en una playa de cocoteros mientras bebe cerveza, la cerveza que les traslada hacia esos paraísos, también han colaborado. Si a todos estos factores le añadimos el consumo de pelis tipo 'Fast and Furious' y una absoluta falta de cualquier lectura, ni siquiera la Corín Tellado o el Marcial Lafuente Estefanía que leían nuestros abuelos, el resultado es demoledor. ¿Olvido algo? Sí, claro. La urgencia atroz de las redes sociales y su nefasta influencia sobre los cerebros más débiles. La explosiva mezcla entre analfabetismo funcional y nulos referentes alumbra padres monstruosos que agreden profesores. «Se necesita escolarizar de nuevo a esos padres», apuntaba una voz sensata. Pero sospecho que a esos padres no los redime ni el pedagogo más paciente del universo. Dos décadas de basura no se alivian con tres clases de urbanidad.