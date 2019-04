Universidades Los universitarios deberían hacer la fiesta anual en su campus, como otras cien actividades que ni ensucian ni alteran el orden FRANCISCO PÉREZ PUCHE Martes, 23 abril 2019, 07:27

Con más razón que un santo, Paco Moreno, el lunes 15, aludía al continuado fracaso de una ciudad que nunca ha sabido colocar sus ferias y otros eventos pasajeros en un lugar fijo, bien acondicionado y seguro. Con todo su afecto a la ciudad, Paco dirige la mirada a los últimos cuarenta años y solo ve improvisación. Pero es la misma que, aún era el siglo XIX, hizo colocar la Feria de Navidad en el Parterre y más tarde en el Llano del Remedio, en los solares de la vieja estación o en los de la plaza de San Francisco. Siempre improvisando...

Solo un par de decisiones serias podemos encontrar, en este sentido, en la historia de la ciudad: cuando Tomás Trenor apostó por alquilar las huertas donde se asentó en 1909 la Exposición Regional y cuando Rincón de Arellano sacó la Feria Muestrario de la Alameda y se la llevó a Benimàmet. Pero habrá que señalar también que cuando se habla de la Feria del Vino o la del Libro, entra en juego una calidad que no tiene el 'Festival de Paellas'. Hay un montón de celebraciones razonables, serenas y controladas, que no generan rechazo: Viveros o el cauce del Turia las admiten con naturalidad. Aunque es algo más ruidosa, dar un lugar estable, en la ciudad de la pólvora, a una Feria de Atracciones que se reúne en julio o en Navidad no es tan difícil; y es una obligación pendiente desde hace décadas.

Pero otra cosa distinta es decidir donde colocamos un tumulto de 25.000 jóvenes bebedores... y por qué y para qué hemos de hacerlo. El Ayuntamiento no está tanto ante un asunto urbanístico -colocar una pieza en el mosaico de la ciudad- como de policía urbana; si me apuran de estricto orden público. La pregunta, pienso yo, no es dónde colocamos a los chavales del frasco sino qué necesidad tienen ellos de hacer lo que hacen y qué obligación tenemos el resto de vecinos de soportarlo.

Es ahí donde veo que la ciudad no puede claudicar, no debe hacerse la desentendida, no puede dimitir de su obligación. Y es ahí donde la corporación ha sido cruel a injusta con el alcalde, que es responsable máximo del orden en la ciudad pero no debe nunca estar abandonado, ni de sus socios de gobierno ni de su oposición, en una cuestión de gran calado como es esta.

El Ayuntamiento debe una respuesta muy urgente a los vecinos. Así es que debería haber convocado a los rectores de inmediato para recordarles que tienen elegantes campus regalados por la generosa ciudad. Porque la respuesta más lógica es que esa fiesta-aquelarre anual, si es que resulta inevitable, la deben organizar las universidades, en sus propios recintos, bajo su estricta responsabilidad, pagando la limpieza. Como una más de las que se celebran en todos los campus sin problemas ni incidente alguno. Porque los jóvenes universitarios, nuestros hijos y nietos, cuando quieren, son gente razonable y educada. ¿O no?