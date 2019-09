LA UNIVERSIDAD QUE VIENE

Como las modas y las tendencias que triunfan en los Estados Unidos acaban llegando antes o después a España y cuando por fin cruzan el océano desembarcan con mayor fuerza e intensidad, es fácil pronosticar que el inquietante panorama que dibujaba el reportaje de Javier Guillenea publicado el pasado sábado en las páginas de V de este periódico y que se titulaba 'La universidad hipersensible' se impondrá corregido y aumentado en los campus españoles. Y lo hará porque el terreno ha sido convenientemente abonado, son muchas décadas de dominio de la izquierda en las aulas, desde Infantil, pasando por Primaria, Secundaria y Bachillerato, hasta las facultades y escuelas universitarias. Una izquierda que siempre tuvo claro que la clave para cambiar la sociedad a su gusto e imponer su modelo era controlar la enseñanza a todos los niveles, desde la aprobación de leyes ad hoc en el Parlamento hasta el dominio del profesorado. Así que vayan preparándose para asistir a episodios de protestas, manifestaciones, recogidas de firmas y hasta solicitudes de expulsión de aquellos profesores (pocos) que se atrevan a remar en contra de la corriente de lo políticamente correcto. Y la suerte que aquí tienen es que son funcionarios y no pueden ser despedidos como en las universidades USA. Viviremos conflictos cuando algún docente tenga el atrevimiento de no usar el manual de lenguaje inclusivo que le será facilitado por las autoridades académicas. O cuando se atreva (que no se atreverá) a destapar el velo de la vergüenza que cubre los crímenes del comunismo, los cien millones de muertos en nombre de una ideología que supuestamente venía a salvar al hombre. O si por una de aquellas no es suficientemente comprensivo con el islamismo y con los estudiantes que profesen esta religión, porque ya se sabe que la corrección política permite todo tipo de ataques a la Iglesia católica en nombre de la libertad de expresión pero no aplica el mismo criterio a una confesión que obliga a las mujeres a cubrir su rostro, lo cual no parece un planteamiento excesivamente feminista que digamos. Todo eso y mucho más vendrá, ya lo verán. Y la exigencia de menús especiales en las cafeterías de los campus, y el rechazo a las fiestas religiosas. Los boicots violentos a conferencias de políticos o intelectuales que no son políticamente correctos o el asalto a la capilla de la Complutense nos indican por dónde puede ir la lenta pero imparable imposición del pensamiento único. El último informe de la Fundación BBVA, que entre otros aspectos destaca que los españoles son los europeos más de izquierdas, viene a ratificar la tesis del terreno abonado para una ideología, casi una concepción de la vida, que necesita una juventud blandita, mimada y consentida hasta el extremo.