Desde que estos de la Universal Picture Show ¿asaltaron? la Sanidad valenciana, primero con Montón al mando y ahora con Barceló, las listas de espera para cirugías se han dilatado hasta una media de 90 días de espera, para un total de 61.800 pacientes, en este caso más bien 'impacientes'. Por un solo motivo, con la ideología no se gestiona, soluciona y mejora la situación clínica de los pacientes, pues tiende a crear siempre 'impacientes' enfermos cuyos distintos grados de gravedad y consecuentemente de distinta urgencia operatoria les hacen zozobrar en un océano de incertidumbres ¿vitales? Este tipo de enfermos, o 'pacientes impacientes', es fruto o consecuencia directa de la obsesiva misión de eliminar todo lo que huele a privado. Posiblemente aquellos llegados de los confines de la galaxia y que se acojan a esta Sanidad Universal estarán encantados con el uso y abuso de este privilegio, completamente gratuito para ellos (los nacionales lo pagamos con creces), pero aquellos que , verbigracia, esperan más de cinco meses a que el hospital asignado les llame para realizarles una colonoscopia no están nada contentos. Los datos están ahí. Si los profesionales, esos médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, administrativos, etcétera, son los mismos que en 2015 cuando la Sanidad la gestionaba el PP, y lo único que ha cambiado son los gestores y directores, debemos colegir que estos últimos son los responsables del caos. ¿Acaso no pueden cohabitar la Sanidad pública y la privada? Gracias a esta última, y al sobreesfuerzo colectivo de los profesionales del quirófano en turnos 'extralaborales' (pagados, claro) el caos no alcanza dimensiones catastróficas.