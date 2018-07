La Unión Europea y Juana Rivas

El verano pasado asistíamos al espectáculo de la retención de los hijos menores de Juana Rivas y de Francesco Arcuri, llamados Gabriel y Daniel, por la madre. Ahora, a través de la sentencia penal condenatoria se ha podido vislumbrar que es cierto que en septiembre de 2009 hubo una sentencia condenatoria por malos tratos hacia Juana Rivas, debido a que tras haber pasado Juana una noche fuera de casa, al pedirle explicaciones Francesco forcejeó y la golpeó, si bien luego se reconciliaron y se fueron a vivir a Italia, donde escolarizaron a los niños, fijándose la residencia en aquel país. No fue hasta siete años después cuando Juana viaja a Granada a visitar a su familia con los billetes de ida y vuelta cuando toma la decisión de quedarse en España, escolarizando a los menores en el CEIP Los Mimbres y la Rayuela de Maracena. Ante esta situación tan grave y para fundamentar su decisión de quedarse en España presenta una denuncia por malos tratos y Francesco comenzará un peregrinaje judicial utilizando no solo los procedimientos civiles ante los juzgados italianos, donde consigue que le den la custodia provisional de sus hijos, sino que además entabló el oportuno procedimiento que estableció el Convenio de la Haya del 25 de octubre de 1980, solicitando al Ministerio de Justicia de Italia que se coordinase con el Ministerio de Justicia Español para que entre autoridades centrales se siguiese el procedimiento en el lugar donde se estaba reteniendo ilícitamente a los menores, que era Granada.

En dicho procedimiento estuvo defendido el Sr. Arcuri por el Abogado del Estado español, interviniendo en dicho proceso el Ministerio Fiscal, que se encarga de la defensa de los menores, y en cuyo proceso se le dijo a la Sra. Rivas que había sustraído a los menores y por tanto se había alterado su lugar de residencia, vulnerando los derechos más elementales de patria potestad debiendo retornar a los menores a Italia. Las masas salen a protestar desconociendo un elemento fundamental y es que el retorno de los menores a Italia no supone una decisión de fondo sobre la custodia sino que serán los tribunales italianos los que tendrán que tomar dicha decisión en beneficio e interés de los menores. Hasta ahora desconocía al menos el que suscribe a la llamada asociación AMGE, es decir Asociación de Mujeres Juezas de España, enmendando la plana a su compañero de profesión y diciendo que la sentencia condena a los hijos de las partes. Sería bueno que se reflexionase porque la Sra. Rivas no ha hecho las cosas bien hechas planteando el oportuno proceso en los juzgados italianos porque la que ciertamente ha estado mucho tiempo privando sistemáticamente a los menores de la figura paterna ha sido la madre. La sentencia acuerda una indemnización porque según palabras del magistrado se ha ido predicando a los cuatro vientos maltrato, tortura y haberla aterrado el Sr. Arcuri, además de haber golpeado al niño mayor, unas circunstancias que no quedaron probadas y sobre las que no existe sentencia condenatoria alguna y, utilizando las mismas palabras del magistrado, arengando a una multitud irreflexiva y visceral.

La sentencia es un ejemplo de que incluso desde el punto de vista civil, aunque en la misma se tratan cuestiones estrictamente penales, en el marco de la sustracción internacional de menores se ha conseguido que la Comunidad Europea sea un espacio de libertad, de seguridad y justicia y que todos los instrumentos internacionales, como son el Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980 y el Reglamento CE nº 2201/2003 sobre competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, han conseguido garantizar las restituciones inmediatas de los menores cuando hayan sido trasladados de su lugar de residencia habitual, donde se deberán dilucidar los derechos de custodia a otro Estado miembro y retenidos de manera ilícita.

Es por ello, que si la Sra. Rivas había vivido una situación de malos tratos debería haberlos denunciado ante los juzgados italianos y haber sometido a consideración de estos tribunales todas las medidas civiles de custodia que hubiesen sido oportunas pero en ningún caso haber tomado decisiones unilaterales y vulnerando los derechos mas elementales de patria potestad tomándose la justicia por su mano.

Es curioso que la Sra. Rivas ahora se escude repartiendo culpas a los abogados que al principio la defendieron y que solamente le manifestaron que tendría dificultades.

Lo que sonroja al menos al letrado que suscribe es que se llegue a tan siquiera plantear por la vicepresidenta del Gobierno español la posibilidad de un indulto cuando precisamente en el procedimiento que se siguió entre el Ministerio de Justicia italiano y español se acreditó que había existido un traslado y retención ilícito y por si no fuese suficiente la portavoz de igualdad del partido socialista, doña Ángeles Álvarez, se haya pronunciado a favor de que el indulto es obligado sin pararse a pensar un momento que hay que dejar a los jueces trabajar, que todos lo ciudadanos tienen derecho a un juicio justo donde pueden esgrimir sus pretensiones y aportar la prueba que consideren en derecho pero lo que no se puede permitir bajo ningún concepto es que el poder ejecutivo interfiera y se inmiscuya en el Poder Judicial. No hay que olvidar la expresión romana «Dura Lex Sed Lex» o, lo que es lo mismo, la ley es dura pero es la ley y por tanto las decisiones cuando se toman deben de valorarse cuales son las consecuencias que comportan.