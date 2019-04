Unidos por un Judas

A pesar de que pueda parecerlo por el título, no voy a hablar de política. Primero porque hoy es la sagrada jornada de reflexión (¡por fin!). Pero, sobre todo, porque inicio este nuevo curso electoral con muy buenas intenciones: hablar menos de política y más de la vida. De la realidad. De las cosas que me encuentro, que me llegan, me emocionan y me sorprenden. O sea, de todo menos de política. Pero sí, el título es real. Yo he visto a un montón de gente unida por un Judas. Niños y mayores, de izquierdas y de derechas, ricos y pobres. No un Judas de carne y hueso, de los muchos con los que uno puede toparse. Uno relleno de paja y vestido con un mono azul de mecánico, un cinturón de celofán dorado y una bolsa de basura como sombrero. En mi rincón de la Mancha se mantiene la tradición de quemar un Judas relleno de paja en cada Domingo de Resurrección. En la plaza del pueblo, sobre la fuente vieja, el odiado muñeco espera su cita con el fuego. Porque la costumbre manda que el pelele acabe quemado, como un milenario ajuste de cuentas con la traición a Jesús. Pero lo maravilloso de esta tradición no reside precisamente en su carga religiosa. De hecho, hoy es el menor de sus significados. Yo admiro de ese Judas cómo es capaz de aunar niños (ellos, con sus padres, se encargan de confeccionarlo), costumbre, actividad al aire libre y, sobre todo, libertad. Los niños juegan alrededor del fuego. Este año hasta se han iniciado en el arte de hacer una hoguera en la chimenea de casa (que la fiscalía me pille confesado...). Patean la paja humeante. Brincan sobre el menguante muñeco. Casi como en la vida 'civilizada', con miedo hasta de nuestra sombra. Son zagales libres. En un concepto que ningún urbanita sin pueblo puede entender jamás. Vida. Sin política.