LO ÚNICO SALVABLE FUE LA VICTORIA

Acudiremos al típico tópico de «lo más valioso del partido fue la victoria». Y no sólo lo más valioso, sino casi lo único salvable, que tal y como están las cosas ya es bastante, aunque siempre esperemos y deseemos más de un equipo que alinea tan buenos futbolistas sobre el terreno de juego, pero al que pocas veces podemos contemplar con alegría, admiración y sin sufrimiento.

Comprensible once inicial, Celades volvió a contar con Denis Cheryshev en la izquierda en detrimento de Gonzalo Guedes. Quizá esperaba también la alternativa de Diakhaby en defensa en lugar de alguno de los centrales teóricamente titulares, pero no fue así. Jugó con Garay y Paulista, lógicamente confiando en sus prestaciones, y sabiendo que, en caso de contratiempo, el parón por selecciones podría solventarlo.

No estuvo bien el Valencia en la primera mitad. El Alavés mostró sus problemas ofensivos, pero también evidenció su fragilidad defensiva. Sin embargo, los nuestros dejaron hacer a los vitorianos y no supieron aprovechar su debilidad atrás. Tan solo las recepciones de Rodrigo y su capacidad para dar vuelta y verticalizar el ataque, o bien por banda o bien por el centro, dieron algo de chispa a estos primeros cuarenta y cinco minutos. De una de esas acciones técnicas llegó el gol de Maxi Gómez. El hispano-brasileño dio un gran pase al uruguayo, que finalizó con claridad por debajo de las piernas de Laguardia haciendo imposible la parada de Sivera. El Valencia no tuvo mucho más. Algo de peligro al principio del partido, y muy poco más.

Y la segunda mitad fue todavía peor. El Alavés no empató de milagro. Sus errores frente al guardameta Cillesen y su inocencia influyeron absolutamente en la ausencia de su gol. El Valencia no pisó el área en estos segundos cuarenta y cinco minutos hasta cerca del sesenta y cinco, con un disparo de Maxi Gómez a las manos de Sivera. Pero volvió a pasar lo mismo que en el primer gol. Una jugada aislada, penalti y el segundo para el Valencia.

Partido resuelto. Ellos si no habían marcado antes, con lo claras que fueron sus ocasiones, no parecía iban a hacer dos con el tiempo que quedaba. Pero aún nos hicieron sufrir, lograron el gol que reducía distancias en el marcador, y con muchos minutos de descuento por delante por disputar. Bueno, minutos de descuento que el árbitro decidió recortar a seis, algo que nos favoreció enormemente.

Me pareció un Valencia cansado, sin ideas, sin claridad y endeble en defensa. Muy poco de Cheryshev, de Ferran Torres, de Maxi Gómez, de los laterales, de Parejo... Muy bien Coquelin, eso sí. Si a esto le unimos poca consistencia en defensa y despistes en la marca en jugadas a balón parado, el cóctel determina la dificultad con la que el equipo ganó. Pero se ganó, y en un par de días nadie recordará cómo, pero veremos tres puntos más en la clasificación.