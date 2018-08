EL UNANIMISMO DE LA FALSA FORMACIÓN CRÍTICA

En las pasadas oposiciones docentes, ante la profusión de unos y doses, los aspirantes convocaron protestas a las puertas de Conselleria. Nadie, claro, suspendió, sino les suspendieron. Un proceso selectivo pasó así a ser discriminatorio, porque, como es su afán, dejó a unos con plazas y a muchos discriminados. No deja de ser un proceso absurdo por el cual el esfuerzo para entrar es mayor que el de mantenerse, aunque la ganancia social sea esta segunda, pero la reacción crítica a sus resultados, las quejas y protestas, ejemplariza los valores que prioriza nuestra Educación.

No deja de ser injusto este ejemplo con los profesores, porque para lo que queremos hablar hay otros muchos. A principios de verano fue viral, es decir, que el video fue ampliamente distribuido entre particulares, el suceso en una piscina municipal en el que unos chavales, solidarizándose con un compañero al que el socorrista no le dejó bañarse con camiseta, se tiraron a la piscina con la prenda superior puesta. Se interpretó la acción como una muestra de nuestra juventud tolerante, dado que el argumento del joven para bañarse con camisa era su identidad de género.

Claro, hay ejemplos más claros -y evidentes- de este unanimismo que avanza desde lo emocional y lo masivo. No hay mejor espejo que la campaña emprendida en defensa de la escuela catalana frente a las acusaciones de adoctrinamiento nacionalista en sus aulas. Mientras una parte consigue el amparo, el paraguas, la movilización de toda la escuela institucionalizada, el disidente o acude a la oposición política o, por lo común, calla y acepta.

A mi entender, claro, esta sociedad que ordena a su sistema educativo formar ciudadanos críticos acepta más acríticamente el unanimismo de, dicho antes, lo emocional y lo masivo por lo que todo diálogo pretende reducirse a la bondad contra la maldad y no a la confrontación de opciones diferentes. Cuando pelean lo bueno contra lo malo, es moralmente evidente de qué lado hay que ponerse. La Administración, el Estado, debería ser la primera sospechosa, porque a priori se entiende que el espíritu crítico se forma contra el poderoso, o que la ciudadanía es el empoderamiento del individuo frente a la maquinaria administrativa. Pero no, el principal aliado del unanimismo es la Administración gobernada por aquellos que se autodenominan críticos. El ciudadano queda así perplejo ante una Conselleria que contrata, y alardea de ello, a quienes acaba de suspender con notas mínimas, porque, arguye, el procedimiento no determina quién es buen profesor y quién no, cuando es la Administración quien lo legisla. Los colegios se mesan los cabellos cuando son obligados a tratar a los escolares según su identidad sexual declarada mientras que la Administración sólo acepta el cambio de tratamiento cuando la persona cambia oficialmente su sexo en el DNI, evitándose los vericuetos burocráticos de la divergencia entre la oficialidad y los sentimientos.

Ni digamos la soledad que encuentra el ciudadano realmente crítico frente a una escuela catalana que de ser gran río de conocimiento en su rol más instructivo, el catalanismo la ha metido en un desfiladero, de corriente brava, veredas cada vez más estrechas y acantilados más altos y abruptos para los que no quieren mojarse con las aguas nacionalistas. El librepensamiento es divergente y nos distingue de por sí, por lo que contrasta con el unanimismo según la cantidad de 'retuits' y 'me gustas' que amontona. En fin, que formar a ciudadanos críticos no puede ser un bluf colectivista e irresponsable a beneficio de aquellos que se apropian del privilegio de conceder tales títulos. La fuerza de la masa o de la emoción no deja de formar a volubles ciudadanos que enjuician a través de los impactos persuasivos que reciben ¡Cómo pancartas y banderas han tomado la escuela o la universidad!

Requeriría la Educación crítica de la promoción de dos valores hermanos como son la responsabilidad y la excelencia. Toda crítica necesita antecederse por una fase previa de autocrítica porque a todos nos es sencillo encontrar las deficiencias ajenas pero no las propias. En cuanto a la excelencia, no está de más elevar los pilares sobre los que sustentar la revisión crítica de los hechos y opiniones. ¿Para qué queremos, perdonen la caricatura, la crítica que nace desde la ignorancia? Se confunde así porque el arma de la crítica no es la protesta sino el debate.