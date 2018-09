El último respingo de Sandra Gómez

Muy pronto ha confirmado Ximo Puig que Sandra Gómez será la candidata socialista a la alcaldía de Valencia. Esta señora es impermeable. No entendió que Mónica Oltra se escandalizara cuando ella y su segundo, el por lo demás asesor presidencial Borja Sanjuán, invitaron a los 15.000 posibles interesados en acogerse a la última renta creada por el Consell, la de inclusión, a ponerse en manos de los 'Puntos' habilitados en las distintas sedes del PSPV.

No ha entendido ahora por qué la han puesto como no digan dueñas por querer explotar electoralmente las desgracias laborales ajenas. Y me da la impresión de que no entenderá en el futuro muchas cosas porque va a la suya y no calibra la oportunidad y pertinencia de sus actos. ¿Una excursión a Silicon Valley con los aspirantes a empresarios becados por el consistorio? ¿Por qué no? ¿Acaso no encabeza Ximo Puig misiones comerciales a Cuba y a Canadá?

¿Será evidente que para conceder 80 viáticos de 9 miserables meses de duración a los parados de más de 55 años, no un millar y anual, como los contemplados en el programa Avalem Joves, no debería ser preciso obligarles a ir a descolgar un teléfono rojo adosado a un catafalco del mismo color debidamente rotulado e instalado para la ocasión en la esquina más concurrida de Valencia? Pues lo ha sido para todos, empezando por el portavoz de Ciudadanos Fernando Giner, que fue el primero en calificar la iniciativa de ocurrencia -Un despacho de Europa Press lo acredita-, menos para Sandra Gómez.

Para ella es tan normal instrumentalizar las necesidades ajenas como crear una agencia de empleo particular, Valencia Activa, y exigir estar inscrito en ella a quien desee incorporarse a cualquiera de sus programas. Es como si no le sonara de nada aquello de que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha.

Lo incomprensible del caso es, por lo demás, que esta sintomática reincidencia de Sandra Gómez en los modos parademocráticos haya quedado reducida a un nuevo rifirrafe en la pugna entre Compromís y el PSPV por el hecho de que fueron unas diputadas de dicha formación las que le salieron al paso. Cuando lo cierto es que el incidente trasciende lo partidista en la medida en que las replicantes, a la postre y en esencia, fueron a reprocharle la comisión del mismo error en el que están incurriendo todos los ayuntamientos, todas las mancomunidades, todas las diputaciones y, ni que decir tiene que en gran parte, todos los gobiernos autonómicos. Y es que para asistir a la gente necesitada están los servicios sociales; para sanarla está la Agencia Valenciana de Salud; para procurarle trabajo, el Servef, y así sucesivamente. Todas las demás duplicidades, y esto ya lo añado yo, son clientelistas. Uso partidista del dinero público.

Enchufismo, si no caciquismo. Una tan práctica tan latente en la Administración actual como las trampas al solitario para falsificar las cifras del paro.