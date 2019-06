El último minuto Tienda de campaña En el fondo Ábalos le ofrece al PP la oportunidad de una abstención patriótica, un gesto en busca del bipartidismo F. P. PUCHE Jueves, 27 junio 2019, 09:42

Trescientos, cuatrocientos millones de electores europeos andan estos días perplejos, ensimismados, pendientes de que se constituyan las principales instituciones de la arquitectura política del continente... Y no hay acuerdo. Los españoles aún tenemos el consuelo de la boda de Belén Esteban. Pero ¿qué hay de Alemania, Gran Bretaña o Polonia? Europa no tiene candidatos válidos, ni por calidad ni por apoyos. Y el 2 de julio tiene que haber un acuerdo, sí o sí como se dice ahora, para el que va a haber que negociar de firme el domingo, en Bruselas.

Se espera al último minuto. Se espera a que el contrincante baje la guardia, o se resigne, como ha ocurrido siempre. Los especialistas, los muñidores de pactos, saben cuál es la costumbre y vaticinan un arreglo final, en tanto que las elecciones europeas no pueden repetirse.

Pero ¿qué ocurre con las elecciones generales españolas? ¿Serán la única solución de desbloqueo? En el fondo, todos confían en que habrá una salida antes del 25 de julio. No vamos a irnos de vacaciones sin que haya un gobierno. Al final, se extiende la confianza en que habrá un arreglo más o menos digno a última hora; que Podemos no tendrá ministerios -eso Ángela Merkel lo tiene ya claro- y que España no será una penosa excepción en la Europa que reclama estabilidad y moderación ante el asalto de los populismos extremistas. La Comunidad Valenciana sí puede serlo, sí que lo es, y allá cada cual con su irresponsabilidad, su torpeza o su frivolidad. Pero Pedro Sánchez no debe caer ante el mundo en los errores en que ha caído Puig y al final confiará en un guión compuesto por abstenciones, votos del PNV y un gabinete que gobernará en precario, a salto de mata, hasta que lleguen los presupuestos, que ya se verán.

España es Europa. Europa es como España. Pura trapacería política, y una desesperada búsqueda de la estabilidad que se ofrece al mundo de la empresa -débil y enfermiza- como lo único que la política puede entregar para asegurar que el crecimiento no se pare y se sigue creando empleo. Los políticos de ahora no saben más, no pueden ofrecer más a una sociedad que tampoco se esmera a la hora de exigir calidad.

De modo admirable, José Luis Ábalos está convirtiendo la crisis del PSOE en el cataclismo de quienes rodean al PSOE. A causa de las minas que la investidura está sembrando, Pablo Iglesias se hunde y el partido de Ribera se fragmenta, víctima de los abandonos. Milagrosamente, el que parecía peor parado, el PP de Casado, se está fortaleciendo gracias a las vitaminas de oportunidad que el socialismo le regala. Si los populares fueran capaces de presentar un discurso de cierta calidad, si fuera capaces de convertir su abstención en un gesto patriótico en busca de esa estabilidad que el país merece, el bipartidismo se recobraría ante nuestros ojos. Rajoy hizo lo mismo con Sánchez, si nos paramos a recordar.