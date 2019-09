EL ÚLTIMO ESCALÓN

Para las candidatas finalistas, 13 mayores y otras tantas infantiles, nuevamente les llega la ilusión y, sobre todo, la esperanza de convertirse en falleras mayores de Valencia en el último paso, la última elección en la que el mismo jurado las someterán a entrevistas, pruebas y las evaluaciones que estimen oportunas para elegir a las máximas representantes de 2020.

Personalmente creo que ya es hora de que la Junta Central Fallera dé un giro completo al sistema de elección de las falleras mayores de Valencia; opinión que no fundamento en la desafortunada equivocación que tuvo lugar en la Fonteta, sobre la que creo que se tiene que pasar página después de conocer con humildad y valentía, por parte de la protagonista, lo sucedido. Por otra parte, el organismo fallero tiene que hacer autocrítica acerca del conjunto del acto, que resultó tedioso y mediocre y, sobre todo, falto de solemnidad a la hora de nombrar a las aspirantes elegidas.

Se necesita un cambio para no dilatar más tiempo la incertidumbre y no estresar más a las candidatas con nuevas entrevistas y pruebas que no rebelan nada nuevo, pues la mayoría son similares a las ya efectuadas.

Para las 26 candidatas, cuya aspiración no es otra que convertirse en fallera mayor e infantil de Valencia, se ha iniciado un nuevo u complicado camino, sobre todo porque ellas son conscientes de que únicamente dos lo lograrán.

Si la cosa no tuviera suficientes aditamentos, las redes sociales, tan buenas para muchas cosas, demuestran en estos casos su peor cara, la de arma arrojadiza contra jurados y elegidas. La clásica «resaca» de la elección ha aumentado sus decibelios y lo único que se consigue es aguar la fiesta a 26 fallas y familias de candidatas. Nada más se logra, porque si lo que en realidad se quiere es cambiar el sistema o denunciar supuestas manos ocultas, la burocracia fallera ofrece sus formas y modos: denuncias con pruebas en JCF o exponiéndolo en la Asamblea de Presidentes. Lo demás, agua de borrajas.