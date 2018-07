El último que apague la luz

Uno de los síntomas que durante la pasada legislatura permitieron comprobar que algo en el PP valenciano había dejado de funcionar fue el cordón sanitario que la calle Génova estableció sobre el partido en la Comunitat. Las visitas se acabaron, las referencias en positivo desaparecieron, los nombramientos de cargos valencianos se redujeron a cero. Sin ministros, sin apenas secretarios de Estado, sin cargos en la dirección del grupo, sin puestos en la Mesa del Congreso... el PP valenciano se había convertido en un apestado. Llegó mayo de 2015 y pasó lo que pasó -especialmente por la corrupción, pero también porque dos décadas de hegemonía electoral provocan mucho cansancio-. Con el triunfo de Pedro Sánchez, la visibilidad valenciana ha vuelto a muchas de instituciones. José Luis Ábalos se convirtió en secretario federal de Organización del PSOE. Después, él mismo, Carmen Montón, Luis Planas y Màxim Huerta -este último por poco tiempo- fueron nombrados ministros del nuevo Gobierno. La presencia de valencianos en puestos de responsabilidad ha seguido incrementándose desde entonces. Tanto que las reiteradas salidas hacia Madrid de cargos del Consell que preside Ximo Puig empiezan a dibujar otro exceso. Porque tan malo es la invisibilidad como utilizar el Consell de trampolín para llegar al Gobierno y acabar desarmando algunas de las políticas que se suponen clave de la administración autonómica. Julián López, uno de los altos cargos con probada capacidad del Consell, ha decidido irse y será el nuevo director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre. Cuando Carmen Montón fue nombrada ministra provocó el desmantelamiento de la Conselleria de Sanidad al llevarse consigo a la mitad de los altos cargos de departamento. El nombramiento de Josep Boira como comisionado del Corredor Mediterráneo en Adif deja vacante la secretaría autonómica de Vertebración del Territorio. Por no hablar de que la conselleria de María José Salvador lleva ya tres directores generales de Vivienda: Alberto Sanchis, Rebeca Torró y Rafael Briet. También en Vivienda, Laura Soto asumirá la dirección general de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl después de dos predecesoras: Blanca Marín, actual secretaria autonómica de Economía, y Helena Beunza, recién nombrada secretaria general de Vivienda del Ministerio de Fomento. Ha habido cambios también -y esos no son culpa del Gobierno- en la secretaría autonómica de Financiación, en la dirección general de Hacienda y en la subsecretaria de ese mismo departamento. Y tanto baile de nombres y tanto presumir de la capacidad para colocar a cargos valencianos en Madrid arrojan una sensación de 'sálvese quien pueda' que no es buena. Ya saben lo que dicen del último...