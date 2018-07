La última del harén Los diputados de Compromís fueron los primeros seducidos por Sánchez, pero todavía no les ha correspondido con una mísera caja de bombones CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 11 julio 2018, 09:59

Solo hay una cosa mas estúpida que confiar en que un político cumpla sus promesas, y es esperar que un polígamo guarde fidelidad a sus parejas. Y dado que la persona de Pedro Sánchez confluyen ambas circunstancias -por un lado, la de ser un profesional de la política; y por otro, la de tener inclinación a liarse (políticamente, claro está) con el primero que pasa- no es de extrañar que a algunos de los que el 1 de junio acudieron con él al altar del parlamento les estén empezando a aparecer ya unas extrañas protuberancias en la frente.

Eso sí: solamente a algunos. Que con otros, Sánchez está cumpliendo como un auténtico campeón. Véase si no el balance de su primer mes y medio en el cargo. Con Podemos, pactó el asalto a la televisión pública, concediéndoles derecho de pernada en la elección de la nueva directiva del ente. Con el PNV aparcó la manida excusa del «ahora no, que me duele la cabeza» para empezar a negociar el largamente reivindicado acercamiento de los presos etarras, así como tres docenas de nuevas transferencias competenciales entre las que se cuenta el viejo tabú de la política penitenciaria. Con el nacionalismo catalán ha acordado ya el traslado -y ya veremos si algo más- de los cabecillas del 1-O a Cataluña, al tiempo que consentía en hacerlo sin protección -me refiero a lo de hablar de independencia- con el nuevo President Torra. Y si a los suyos no les ha cubierto aun de diamantes -«A girl's best friend», que decía Marilyn- es porque los ha premiado con algo todavía mejor: que a día de hoy suman ya casi una veintena los miembros de la Ejecutiva del PSOE aupados hasta los más altos escalones del Gobierno.

Ante toda esa generosidad, diríase que los cuernos han quedado reservados a Compromís, cuyos cuatro diputados tal vez no fueran decisivos para la investidura de Sánchez pero sí fueron los primeros en caer seducidos por su sonrisa, y a quienes desde La Moncloa todavía les ha llegado una mísera caja de bombones de agradecimiento. Y eso que, congruentes con su estrategia de siempre, los nacionalistas se han avenido a reducir sus reivindicaciones a una sola -la reforma del actual modelo de financiación que tanto discrimina a la Comunidad Valenciana- solo para acabar leyendo en los bien dibujados labios de Sánchez otro clásico de estas lides: el «cómo me puedes pedir eso ahora, cariño, cuando voy hasta arriba de faena».

De modo que Compromís lleva camino de convertirse en la fea de ese auténtico harén de queridas -dieciocho fueron, nada menos, los partidos que apoyaron a Sánchez en su investidura- del que se ha rodeado nuestro nuevo Presidente; y en la única que a estas alturas aun no ha gozado con él de una noche de pasión. Claro, que siempre podrán decir que también a Trump le dieron calabazas cuando pidió un incremento del gasto militar español. Que el que no se consuela...