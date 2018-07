Última conversación Si queremos encontrar un sentido a nuestra existencia necesitamos gente que nos quiera y a los que querer VICENTE GARRIDO Viernes, 27 julio 2018, 08:17

Termino el curso académico hablando con una madre que, de forma privada, había pedido verme para hablar de los problemas de su hijo. Por desgracia no es algo que pueda hacer muy a menudo, el tiempo se me va entre los dedos, pero hay veces que encuentro un hueco, y si percibo que de algún modo puedo marcar la diferencia, considero un privilegio poder ayudar; al fin y al cabo, la sociedad me paga por ello. Y aunque mi trabajo con frecuencia se ha de ocupar del -digámoslo así- «lado oscuro» del ser humano, mi mayor placer justamente va en el sentido contrario, cuando he tenido la oportunidad de contribuir (siempre modestamente) al crecimiento de alguien, aunque sea por mediación de la persona que quería a ese alguien y buscó mi apoyo.

Suele haber un problema nuclear en los jóvenes que parecen sordos ante los retos fundamentales de la vida: deciden buscar el camino fácil del placer, del abandono, una actitud nihilista ante una situación que no consiguen entender. Hay veces que esa profunda desorientación proviene de unos padres que ya estaban en buena medida perdidos cuando ejercieron como tales, y que su misma lucha para sobrevivir no les dejó energía suficiente para ocuparse debidamente de su hijo. Otras veces son chicos (y chicas) difíciles, que requieren de padres muy preparados para encauzarles. Pasa como con la escuela: los buenos profesores tienen que bregar con esos alumnos si quieren sacarles adelante. Pero sea como fuere el origen de las dificultades nada ganamos escarbando en el pasado. Desde luego, de forma intuitiva, descubro el relato que llevó a esa situación, pero no me interesa culpabilizar ni analizar demasiado lo que yo llamo los «hipotéticos perdidos»: «Qué hubiera pasado si...» y sus variantes. Si queremos encontrar un sentido a nuestra existencia necesitamos gente que nos quiera y a los que querer, alguien que nos sonría mientras le pensamos. Así de fácil... y de difícil en algunos casos, porque los jóvenes que parecen odiar a todos se odian sobre todo a sí mismos, o al menos sienten un fracaso íntimo que les avergüenza.

La clave está en generar un proceso de respeto hacia sí mismo y los demás. Puede ser un joven agresivo, o una chica que seduce y manipula para sentirse que tiene el control; en todo caso, quien está a merced de sus impulsos por dominar a los otros es un serio candidato a los problemas mentales y a la alienación interior, y será una fuente de angustia interminable para sus padres o parejas. La mayor necesidad humana es la de pertenencia y afecto; fuera de la tribu pasamos muchas penurias. Intento cuando puedo romper ese laberinto sin salida, y soy feliz si al final del encuentro brilla la luz de la esperanza de quien me ha acompañado en esos momentos; su triunfo es el mío. Fuera hace mucho frío, y todos necesitamos ese abrazo; hay que pelearlo antes de claudicar.