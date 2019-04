El turista carismático

El carisma. Siempre el carisma. A vueltas con el carisma. Y toma carisma. Y dale carisma. Y le sobra el carisma. Obama es un esbelto caminante cargado de elegancia y de carisma. No anda, se desliza sobre el sucio asfalto y sobre las refulgentes baldosas. Nunca tragamos a Al Gore, el exvicepresidente que de súbito adquirió conciencia ecológica, porque tenía más grande el culo que la espalda y eso le descompensaba arrebatándole cualquier jirón carismático, con lo cual se nos antojaba una aburrida dama sureña de Biloxi practicando caridad para entretenerse. Pero Obama es otra cosa y por eso arrasa entre la masa que necesita creer en algo, en alguien. En alguien que derroche carisma, claro.

Obama en Sevilla discurseó sobre el turismo en el congreso mundial del ramo tras recibir unos cientos de miles de dólares. Da igual lo que explique, no importan sus palabras. Obama es el sanador universal y pagan por su mera presencia porque irradia milagros, bendiciones, prodigios. Su cuerpo juncal garantiza éxito, promoción, triunfo. Obama puede sermonear sobre turismo, papiroflexia o pacifismo, con permiso del Guantánamo que nunca cerró, pues le han elevado hacia las alturas celestiales y su palabra es sagrada en un tiempo de escaso pensamiento crítico. Los miles de seguidores agolpados frente a las rejas del hotel aguardaban pacientes vislumbrar su santa faz pues el líder que pontifica con el taxímetro bajo la lengua proyecta halo de estrella de rock. Vendió idealismo de quincalla y las almas cándidas se lo compraron mientras los USA guerreaban. Obama. Algo pinta de turista sí gasta paseando por la bella Sevilla. Lo que me apena es que la formidable cuchipanda turística, ese pedazo de congreso, se le ha escapado a nuestra ciudad. Lástima que el intocable gurú, el hombre que bombardea carisma, no nos visite.