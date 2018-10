EL TURISME NO PARA DE CRÉIXER

La veritat és que no nos podem queixar de les visites. Tant pels turistes espanyols que varem tindre com pels estrangers. I és que, cada dia, ne veus més. Be pel carrer, com per la plaja, en la catedral o en el mercat. Te trobes tantes vegades en ells que ya no te pareixen rars com abans. Pero fan casi lo mateix: perque es paren en qualsevol racó, porta o arbre que els antoixa bonico i fan fotografies. Aixina ho hem fet nosatres, al visitar algún país. Crec que, hui, poquets són els que no s'han menejat uns kilòmetros de casa. I si no ho han fet -a no ser per impossibilitat econòmica- els ho recomane, a pesar de que se diu: «com en casa en ninguna part». Pero ¿de veritat, veritat, és aixina? Yo, personalment m'he encontrat a gust estajant mesos en Laurel (Maryland), en Haschendorf (Austria), en Bruixes (Bèlgica), en París i també allà dalt dels Pirireus, en Pradet, a on ma filla té un chalet entre aquelles montanyes veïnes de cèrvols, jabalins i orsos que no sols pots vore'ls de llunt sino que poden visitar-te el teu propi corral. Mai m'he sentit foraster en eixes poblacions que he nomenat sino un més com els d'allí, encara que per als natius seria un visitant estranger. No sé si tots els que nos arriben se senten plaenterament com yo me sentí en les meues visites. Perque això és difícil de saber-ho.

Pero veent quants n'arriben cada any, pense que molt mal no s'ho passaran. Segons publicava el diari «La Vanguardia» més de 82 millons de turistes internacionals nos arribaren en el 2017. A Catalunya, 18.223.294; a Balears, 13.691.618; a Canàries, 12.957.334; a Andalusia, 11.024.038 i, a la nostra comunitat: 8.517.973. I com es veu: uns venen i atres se'n van, pero que també se'n queden ací un bon ramat no és manco cert. Molts estudiants que poblen les nostres universitats i coleges ni tenen la nostra pell ni el nostre parlar. Aixina que alegrem-se de vore'n bona cosa, allà per a on siga. Perque com dia el bon Papa Joan Pau II: «El turisme afavorix el contacte en la naturalea i en les cultures i promou la valoració dels recursos ambientals». O com dia Samuel Johnson: «Tot viage té la seua ventaja. Si vas a un país que està millor que el teu deprens i si, pel contrari, està pijor, goges més tornar a casa».