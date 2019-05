Como Elvira Roca dijo a Emilia Landaluce, analfabetos ha habido siempre, pero nunca habían salido de la universidad. Y los analfabetos no son lo peor. En Harvard, la presión de los estudiantes ha conseguido que Ronald S. Sullivan, decano de Winthrop House, no siga. Su delito es ser abogado de Harvey Weinstein (se ha buscado uno bueno). La turba gominola de Harvard desprecia el Estado de derecho, donde impera la ley y no la venganza. Los abogados no defienden inocentes o culpables, sino acusados. Lo mismo que un médico. La turba piensa que la decisión de defender a alguien acusado de abusar de mujeres descalifica a Sullivan como persona que tiene un papel como mentor. 52 profesores han firmado una carta apoyando a su compañero, cuyo compromiso al representar a clientes impopulares es perfectamente compatible con su papel de profesor de leyes y decano. La locura no es total y como profesor sigue. Ojalá más analfabetos que idiotas.