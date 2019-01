UN TÚNEL DE IZQUIERDAS

Está claro que los perfiles ideológicos entre derecha e izquierda se han difuminado, que conceptos como la lucha de clases quedan ya tan desfasados que penalizan a los ingenuos y anticuados políticos que tiran del manual clásico y los utilizan como si tal cosa, que conservadores, socialdemócratas o liberales viven ahora bajo la permanente amenaza de un populismo que sea del signo que sea acaba contaminándolo todo, los discursos inmediatos y las estrategias a medio y largo plazo. Pero con eso y con todo, estarán conmigo en que resulta francamente sorprendente que un socialista que ejerce como presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, sea el más firme defensor y principal promotor de un gran proyecto de expansión de las instalaciones, que incluye un túnel submarino para el acceso Norte, mientras un conservador que en la actualidad es eurodiputado, Esteban González Pons, se manifiesta en contra de la propuesta a través de su colaboración semanal en este periódico (el pasado lunes, sin ir más lejos, con un artículo titulado 'La Malva-rosa per al poble!', rememorando el histórico 'El Saler per al poble'). Si tiramos de hemeroteca veremos que tampoco es tan raro, al fin y al cabo la primera gran expansión del Puerto en los ochenta se produce con un alcalde del PSOE en la ciudad, Ricard Pérez Casado, un presidente del mismo partido en la Generalitat, Joan Lerma, y otro presidente de idénticas siglas en la Moncloa, Felipe González. Y es entonces cuando desaparece la playa de Nazaret, la amputación urbana más traumática que el Grao se ha cobrado a costa de Valencia. Aún así, con esos antecedentes, la posición del que fue conseller sandía va a tener que ser ratificada o rectificada por la candidata de su partido a la Alcaldía, María José Català, que de repente puede verse atrapada por el fuego amigo. Lo que nunca han hecho ni los unos (PSOE) ni los otros (PP) es considerar seriamente la opción Sagunto como gran puerto del Mediterráneo occidental, en detrimento de una Valencia que en su lugar impulsara la vertiente turística de su Puerto. Si no se hizo en los ochenta ni en los noventa, mucho menos se va a hacer ahora. Podríamos, en fin, deducir que el anunciado y un tanto inconcreto túnel es más de izquierdas (Puig y Aurelio Martínez) que de derechas (González Pons) si no fuera por la tibia respuesta ofrecida ayer por el ministro de Fomento, el también socialista José Luis Ábalos, cuando en el Foro Santander LAS PROVINCIAS se le preguntó acerca de la obra y vino a decir que escuchará lo que el presidente de la Autoridad Portuaria le presente. Lo cual, según los expertos en descifrar los mensajes abalistas (que los hay), viene a significar lo siguiente: no me interesa lo más mínimo.