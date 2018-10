El tuit mágico

La encuesta planteada por Joan Ribó en una red social sobre la tasa turística es el mejor resumen de la política municipal de estos años. Lo hemos visto con la manera de convertir Valencia en una ciudad sostenible. Hay unas líneas maestras, un objetivo y unas apuestas claras por algunos formatos, pero no hay un plan diseñado de medidas que tomar, plazos que cumplir, pros y contras de cada paso que dar. No hay un estudio serio detrás de cada decisión como la Avenida del Oeste, los patinetes o los carriles-bici, más bien parecen ocurrencias, improvisaciones o, como mínimo, ideas muy personales que no han sido analizadas suficientemente por los expertos.

La encuesta de Ribó sigue el mismo tono. Como divertimento, ejercicio de autocomplacencia o reafirmación de una posición una encuesta tuitera puede resultar efectiva. Y efectista, sobre todo. Sin embargo, su aportación no pasa de ahí. Es la opinión de sus seguidores y algún otro infiltrado. Nada más. No pueden extraerse conclusiones de ningún tipo. Ni a favor ni en contra. Sus resultados no representan más que a los que votan. Esa es la diferencia entre una encuesta como ésta y un sondeo sociológico bien planteado y desarrollado. La encuesta es la opinión de los que participan; el sondeo es lo mismo pero con un matiz diferencial: la muestra ha sido seleccionada para que represente a toda la población. Por eso, nos fiamos de las encuestas del CIS o de las empresas que hacen sondeos electorales. Incluso, en esos casos y con un buen procedimiento, pueden fallar por muchos factores que hemos comprobado en las últimas convocatorias de elecciones: voto oculto, previsión incompleta de opciones, etc. Si ésas, que están hechas con garantías y especialistas e incluso márgenes tolerables de error, fallan, ¿qué decir de una encuesta informal, escasa y sesgada? Que no tiene valor.

Sin embargo, refleja el modo como ve el apoyo popular un gobierno como el de Ribó. La informalidad se impone en algo más que dejarse la corbata en casa. Una pregunta por cualquier vía es suficiente para condicionar el debate. Con su consulta no está queriendo saber qué piensan los valencianos sobre la tasa sino que está creando una corriente de opinión, ofreciendo una consigna e intentando gestionar la creación de un apoyo amplio entre los suyos. Es un mensaje ad intra y una estrategia ad extra. Ad extra en dos sentidos: hacia los ciudadanos que no sintonizan con su línea y, sobre todo, hacia los otros grupos políticos, como el PSPV y la recién designada candidata socialista al ayuntamiento, Sandra Gómez. En lugar de utilizar un boletín interno de su grupo y seguidores, usa las redes sociales para llegar a ellos y que los demás lo vean. Es el espejo mágico de la madrastra de Blancanieves. Como ella, Ribó pregunta para escuchar lo que quiere oír y diseña su estrategia contra la Blancanieves Gómez. Espejito, espejito, ¿quién es el mejor alcalde?