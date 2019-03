Trump triunfante

El presidente Trump no ha dejado de hacer campaña para conseguir la reelección en 2020 ni un solo día de su primer mandato. Es su forma de entender la política, mantener a la base electoral movilizada y en tensión contra unos enemigos externos a los que nunca se termina de vencer. Los jueces, los medios de comunicación, los inmigrantes, las agencias de inteligencia, los intereses representados en Washington, son siempre los culpables de lo que no va bien. Por no hablar del exterior, donde una conspiración de países quiere abusar de la bondad norteamericana y destronar a la superpotencia. Esta manera de comunicar, basada en el miedo y en la sensación de vivir siempre en un apocalipsis, funciona para conservar el apoyo de cuatro de cada diez norteamericanos. Si los demócratas hacen el resto y no son capaces de unirse en torno a un candidato centrado y elegible por la mayoría de los ciudadanos, Trump no tendrá que modificar su estrategia y seguirá en la Casa Blanca hasta 2024. Es demasiado pronto para saber si la oposición ha aprendido algo del fracaso de Hillary Clinton en las elecciones pasadas. La pugna entre moderados e izquierdistas está abierta. Mientras tanto, el presidente se siente triunfante, gracias al resumen emitido por el Departamento de Justicia sobre el informe del fiscal especial Robert Mueller. De modo sucinto, establece que el presidente no cometió crimen ninguno en su relación con Rusia durante la anterior campaña. Otro asunto es lo que pueda desprenderse de su lectura completa y de las investigaciones en curso en el Congreso. En cualquier caso, Trump se siente vindicado y con fuerzas para embestir contra la reforma sanitaria del presidente Obama, que extendió el seguro de salud a veinte millones de personas. Tal vez Trump pone la atención en destruir del todo el legado de Obama porque su promesa de construir un muro en la frontera mexicana es difícil de cumplir, ante la falta de fondos públicos y los problemas legales al usar medidas ejecutivas reservadas para emergencias. Pero derribar el llamado «Obamacare» puede convertirse en un boomerang que le complique mucho su reelección. Los republicanos en el Congreso no han sido capaces de aprobar leyes alternativas para reemplazar el sistema de seguro de salud vigente. El Gobierno federal ha hecho su parte, encareciendo a través de nuevas regulaciones el coste o permitiendo modalidades del mismo que no ofrecen una atención digna a los pacientes. Ahora Donald Trump promete llegar hasta el Tribunal Supremo, en manos republicanas, para que se declare inconstitucional toda la reforma sanitaria, en contra de la opinión del Departamento de Justicia. Sin embargo, los jueces conservadores son más independientes de lo que piensa el presidente y podrían aguarle la fiesta. Por supuesto, Trump utilizaría este revés para agitar a su base con el argumento de que hay que derrotar a un enemigo externo más.