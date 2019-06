La marcha de Neto no deja de ser una noticia sorprendente porque, a la vista de su extraordinario rendimiento en el Valencia, no hay razones deportivas sólidas para justificar su venta. Más allá del mosqueo de Neto por haber quedado apeado de la titularidad en los dos últimos partidos cruciales de la Liga y de la aparente permisividad del cuerpo técnico para dejar salir a un jugador que ha dado muchos puntos en las dos últimas campañas, fruto de una relación poco fluida con el meta brasileño, parece evidente que estamos ante una operación de ingeniería contable que permitirá al club hacerse la foto del 30 de junio con unas cuentas impolutas aunque el día siguiente gaste el dinero ingresado en contratar a Cillessen. En el club entienden que con el holandés mantiene el nivel bajo los palos. Neto -de manera poco comprensible- acepta marchar al Camp Nou para ser suplente de Ter Stegen ganando el doble que en el Valencia, Cillessen viene a Mestalla con vitola de titular -con permiso de Jaume-, el Valencia consigue limpiar sus números para no incurrir en pérdidas y, en principio, todos contentos. Ahora lo que, evidentemente, habrá que comprobar es si de verdad Cillessen ofrece en el Valencia el magnífico rendimiento que ha ofrecido Neto y eso es algo que sólo el tiempo dirá. El internacional holandés es un guardameta contrastado y, en principio, no tiene por qué suponer un paso atrás aunque obviamente tiene ese componente de apuesta que sobrevuela a cualquier futbolista que tiene que llegar, sentirse integrado y adaptarse a un club nuevo para él mientras que Neto ha sido una incontestable historia de éxito bajo los palos y dejó, al poco de llegar, su condición de apuesta para ser una feliz realidad. También cabe tener en cuenta que, pese a que de momento queden maquillados lo números, el Valencia pasará a ver incrementado notablemente el capítulo de amortización porque, no olvidemos, va a comprar un portero de 25 ó 30 millones que seguramente nunca compraría y eso es algo que de manera inevitable incide en el fair play de los próximos años. Con total seguridad, de haber sido otro el destino de Neto, Alemany hubiera puesto a trabajar al equipo de Longoria en busca de un portero de garantías a mejor precio pero este es el fútbol moderno y, a falta de un magnate rumboso, toca diseñar operaciones de este tipo para poder seguir navegando por las aguas del fútbol de élite en el que, a menudo, tiene más peso un asiento contable que el rendimiento deportivo. Si, además, tenemos en cuenta que entre Valencia y Barcelona hay negociaciones abiertas con Denis Suárez o con Rafinha, o con los dos, o incluso podría haberlas con Rodrigo, parece claro que un buen entendimiento puede resultar beneficioso en el cómputo global en función de cómo se puedan ir culminando las distintas transacciones.