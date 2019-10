El trono municipal

Hay personas a las que les puede la presión y otras que se recargan con ella. Aplicado a la política, hay quienes desisten en cuanto pasan varias semanas en el ojo del huracán y otros que ignoran los vientos huracanados y se nutren del «ladran, luego cabalgamos». Ribó es de estos últimos. O cree que no tiene nada que perder y se la refanfinfla todo. Atribuye las críticas a una oposición perversa ante la que Maléfica es la versión posh de la Madre Teresa y a partir de ahí, no hay razón para cambiar de criterio ni para dar cuentas ni para atender a las exigencias no ya de sus oponentes sino de sus aliados. Cuanto más se le pida la cabeza de Grezzi, más le atornillará el alcalde al sillón municipal. Supongo que eso es la lealtad aunque no termina de convencerme que todo esto vaya de lealtades. Si así fuera, sería loable que no antepusiera sus propios intereses a los de la estrategia e incluso que uniera su futuro al de Grezzi con el riesgo de caída conjunta. Apoyos tan contundentes a políticos en el borde del precipicio solo acarrean la defenestración del avalista junto al sujeto sostenido con dificultades. Pero Ribó se ha empeñado en permanecer, contra viento y marea, aferrado junto a Grezzi a la chimenea del Titanic y nada le hará cambiar de opinión. Pareciera que el alcalde necesita de su concejal más movido para que al menos parezca que el ayuntamiento no está ni muerto ni de parranda.

Lo sorprendente en todo esto es la queja del concejal contra el PSPV, acusándole de deslealtad, apenas unos meses de iniciada la legislatura gracias al difícil pacto entre los socialistas y Compromís. Un pacto nada rápido ni indoloro. Hubo mucha complejidad para lograr el acuerdo. Tanta como para levantar la ceja al ver a los nacionalistas quejarse de la investidura dilatada y fallida de Sánchez. Como si aquí hubiera sido coser y cantar.

En una alianza de gobierno no son extraños los rifirrafes como éste de la EMT, es cierto, pero sí la continua mala relación que cada vez se disimula peor, y los reproches mutuos sobre el modelo de ciudad. Esto último es la carnaza que conviene morder y no soltar. Al menos, para la oposición, sería una mordedura más desgarradora y perenne que un voto en una comisión de trabajo.

Que Giuseppe Grezzi diga que los socialistas no tienen claro el modelo de ciudad porque «han dado muchos bandazos» y Ramón Vilar le conteste que su modelo de ciudad «es mucho mas que el carri bici» anuncia una DANA de dimensiones cósmicas. Reprochar al PSPV la ausencia de modelo de ciudad me irrita incluso a mí que paseo a diario por el jardín del Turia recordando con afecto a los alcaldes que lo hicieron posible antes de que Compromís pudiera soñar con gobernar Valencia. Por tanto, si difieren en lo esencial, lo que no se explica es que sigan manteniendo a Ribó en el trono. Salvo que el pacto sea a dos bandas y no pueda deshacerse sino minarse poco a poco.