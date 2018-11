ESE TROCITO DE VICTOR LASZLO

Somos mala gente los periodistas? No lo creo, pero sí que es cierto que trabajamos con el lado menos positivo de la realidad. Las noticias son, generalmente, desajustes, problemas, circunstancias novedosas pero en muchos casos para mal. Noticias buenas, pocas. Es por esto que, si en la comisión de Coordinación en Les Corts, los partidos supuestamente aliados se ponen a parir, los periodistas afilemos el ojo y hasta nos sonriamos entre nosotros, pues ahí hay tema. El periodismo tiene mucho de denuncia de los desencajes y contradicciones del poder. En este caso, del poder político. De repente estás en la comisión y ves que los diputados de Podemos, Compromís y PSPV se llaman unos a otros mentirosos, ofrecen sus explicaciones con indignación y golpes en la mesa, y se miran y hablan con una nota de reproche en todas sus palabras. El periodista-tejón, es decir, el que huele la sangre y se le acelera el pulso, disfruta, pero también es cierto que, quien más quien menos, tiene corazoncito.

Pocos personajes más interesantes y replicados, por su cinismo crónico, que el prefecto Renault en 'Casablanca'; pocos gestos románticos tan imitados como los de Rick; sin embargo, también es necesario, para no vivir bañado en veneno, hacer un poco de hueco en el corazón para la nobleza de Victor Laszlo. Y ese espacio reservado a la emoción a causa de los gestos nobles no puede dejar de sentir cierta compasión al ver a Manolo Mata (PSPV) y Mireia Mollà (Compromís) reprocharse mentiras a pocos centímetros uno del otro, mirándose a la cara y con un gesto de verdadera acritud. No es que deban amarse y respetarse, pero un punto de tristeza sí da ver esas miradas de desapego. Así que de repente, porque eres periodista pero no un canalla, te puede venir a la cabeza una canción de Ferreiro, 'Farsante': «Y me dejé caer/ por los caminos/ que se van estrechando/ los que me fueron atrayendo a este lugar/ desde la calle/ del gato abandonado/ acostumbrado a pelear para olvidar».

Porque, de alguna manera, la firma del Pacto del Botánico supuso que los partidos que rubricaron el acuerdo pusieron en liza sus principios con el fin de ajustarlos a sus necesidades, las de aplicar una serie de políticas que no son ni de unos ni de otros, y para las cuales hay que ceder. Y así, los caminos «se van estrechando» y da la sensación de que la muchachada del tripartito canta cuando cree que todo el mundo les oye, pero luego no pueden caminar todos de la mano, sino unos detrás de otros. El problema es quién encabeza la comitiva y toma las decisiones sobre hacia dónde dirigirse. De tal modo que acabas en «este lugar» que te obliga a «pelear para olvidar», para dejar de lado algunas de esas cosas que, en teoría, te deberían de motivar para entrar en el mundo de la política. Y para vivir.