¿Quién es?

Soy Sergio Scariolo.

Pase, míster. Don Sergio. Pase mientras sigo frotándome los ojos al contemplar el vídeo de su última charla a los chicos del 'dream team' de la selección española de baloncesto. Hasta dos veces tuve que comprobar que el altavoz de mi portatil no fallaba, que el volumen estaba verdaderamente al máximo. Apenas unos minutos antes de jugarse el pase a la final del Mundial en un intenso partido, taquicárdico como no lo recuerdo, con dos prórrogas ante Australia, usted se dirigía a los jugadores en un tono quedo, tranquilo, casi se diría que académico, hasta con un toque monacal. Nada que ver con las estridencias de los vestuarios del fútbol, de los dislates 'mourinhianos' (hoy más 'limnianos') que plagan el deporte rey. Sin gritos ni aspavientos. Habla usted de confianza. De paciencia. De capacidad de reacción cuando las cosas van mal. De poder cometer errores y no perder por ello la confianza. De arreglar los fallos. Ojo, los propios y los ajenos. El único barullo en el vídeo se monta tras la charla, con los aplausos de sus gigantes y un grito unánime. «¡Grupo!». Habla usted de la vida misma. «No pensábamos estar aquí», repetía sin sonrojo ya paseando su gloria en el autobús descapotable que surcó el lunes Madrid. Discreción. Humildad. Esa es para mí su mayor victoria y la de su equipazo de seres humanos. El ejemplo a los mundanos mortales de que se puede ser el número uno sin chafar cabezas. De que no hay que ir de gallito pavoneándose de los éxitos y negando fracasos. Un 'me he equivocado' en boca de cualquiera le hace más grande que un 'yo he acertado'. Gracias, don Sergio, por su ejemplo. El de otro hombre tranquilo, como don Vicente del Bosque. El triunfo de los discretos.