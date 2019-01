No tener amor da igual, lo malo es perderlo. Uno puede vivir sin amor, sin coche, sin hijos, sin taxis, sin Netlix. Pero la tristeza infinita de la pérdida, por muerte o abandono, sólo se tolera. Fernando Savater lo cuenta en una entrevista en ABC. Que llora a su mujer todos los días. Que ha escrito 'La peor parte. Memorias de amor'. Que la tristeza se acabará porque él se acabará. Una de las películas más estremecedoras sobre el amor es 'Tierras de penumbra' (1993), de Richard Attenborough, basada en el matrimonio entre C.S. Lewis y Joy Gresham, que murió de un cáncer. Él lo hizo tres años después, pero antes escribió 'Una pena en observación'. Sus reflexiones sobre la pena, los pequeños detalles y el duelo como camino hasta Dios. Savater acaba la entrevista diciendo sobre la literatura que ha cerrado el gas. Pero de abrirlo, nada. «Si yo pensara que yéndome al otro mundo me encontraría con Sara no estaría aquí hablando con usted».