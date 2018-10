Un VAR para el tripartito

Te eligen los tuyos, pero gobiernas para todos. El buen político vive en evaluación continua, tan atento a no rebajar las expectativas de su caladero ideológico como a demostrar a la disidencia que tras la criba electoral toca cubrir trincheras, tender puentes y, si de paso sale bien la jugada, cimentar futuras adhesiones. Los más, ajenos a esta búsqueda del equilibrio, no dan la talla y acaban devorados por el mismo pimpampum sectario que les vigorizó, mientras que para los menos se reserva el privilegio de trascender siglas y escribir la historia. Disquisiciones filosóficas al margen, el problema es el daño que deja a su paso esa política de cuentas pendientes que se impone por mayoría. Ojalá viviéramos en un mundo donde la chapuza ajena tuviera solución, pero por desgracia el VAR que subsana errores es patrimonio exclusivo del fútbol. Vayamos a la casuística. Toda una vicepresidenta del Consell denuncia un abuso sexual en el centro de menores de Segorbe, gestionado por las Hermanas Terciarias Capuchinas. Ahora un juez decreta la falta de fundamento de aquella acusación. Sala de VAR. Adelante, hacia atrás. No hay duda, infracción grave por irresponsabilidad. Roja directa a Oltra. Pero, ¿quién resarce a la comunidad religiosa que se vio obligada a cerrar la instalación? Más madera. El conseller Marzà deja 50 aulas de Bachillerato de 21 centros sin concierto, decisión que anula el TSJ. Vuelta al VAR. Doble amarilla, una por juego sucio, otra por reiteración a cuenta del plurilingüismo. A la calle. ¿Cómo se compensa a las familias que debieron cambiar de colegio a sus hijos? Si la tecnología llegara a la política, el tripartito jugaría ya con dos menos. Y sin rechistar, agradecido a la suerte de que las sanciones por arruinar dos años de prácticas al alumnado de la Católica o liarla con los hospitales concertados pillen a la exconsellera Montón en el banquillo.