Tres puntos vitales pero hay que seguir mejorando

Balsámica y muy oportuna victoria del Valencia CF ayer noche en el estadio de Balaídos. Merecida, además, lograda ante un Celta de Vigo que, sin Iago Aspas, es un equipo venido a muchísimo menos, que evidenció sus tremendos problemas defensivos a los que añadió una apreciable inoperancia en ataque.Y llamativamente paradójica. El Valencia CF, en la primera mitad, gozó de un par de ocasiones de gol de cierto peligro. Una de Santi Mina y Rodrigo Moreno, doble ésta, que Araujo desbarató, antes de que disparara el primero y despejando el remate del segundo, y un tiro de Carlos Soler al que respondió Rubén Blanco con una buena parada.

En la segunda mitad sí, los locales fiaron toda posibilidad de victoria a no encajar, y sólo defendieron, fueron incapaces de salir al contragolpe ya no con cierto peligro, ni siquiera con cierta claridad. Los del Valencia CF eran dueños y señores del juego, sólo el desacierto podía privar a los valencianistas de un resultado positivo. Aunque tal y como iban las cosas se antojaba complicada la consecución de los tres puntos, pero parecía inevitable la obtención al menos de un empate que caería por su propio peso. Finalmente Ferran Torres, con un gran golpeo de exterior a bote pronto, y Rodrigo, empujando la pelota al fondo de la portería. Y digo paradójica porque observando el partido y su desarrollo, y ante la llegada de los cambios que Marcelino podía proponer, no teníamos claro a quién hacer salir del campo.

Cualquiera de los jugadores de ataque, ya que estaban o muy desacertados o desaparecidos, cualquier jugador de los de banda, Soler o Cherischev, Coquelin no estaba dando su mejor versión, todos eran potencialmente sustituibles, lo que no encajaba o correspondía con la posibilidad absolutamente fehaciente de que íbamos a ganar. Nuestro mejor rematador era Garay, y ninguno de los de arriba estaba ofreciéndonos una actuación remarcable. Pero es cierto que el rival acompañó, dio tremendas facilidades y los futbolistas del Valencia CF acabaron aprovechándolo a la perfección.Fue un partido, eso sí, en el que los jugadores del Valencia CF se aplicaron en defensa, presionaron mejor, mantuvieron las líneas muy compactas y no permitieron demasiado en ataque a los vigueses.

Eso sí, volvimos a sufrir en jugadas a balón parado, y Araujo sacó ventaja para los locales tras rematar un córner mal defendido, aunque también bastante bien ejecutado. No tenemos demasiados futbolistas de talla, pero defender este tipo de acciones no debería ocasionar tantos problemas ni para los más bajitos, y por supuesto, escasísimas situaciones mal neutralizadas por los de más poder aéreo. Es un arte, y saber hacer.En fin, victoria necesaria, pero hay que seguir mejorando y, como decía antes, la mejora del rendimiento individual de los jugadores provocará una mejora colectiva. Lo más importante, los tres puntos, pero para lo que viene, sigamos mejorando. Imprescindible.