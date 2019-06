LAS TRES DISTORSIONES QUE CAUSA LA SELECTIVIDAD

20.000 estudiantes valencianos comienzan hoy la Selectividad, esas pruebas renombradas tantas veces pero que sirven para lo mismo de siempre: seleccionar -poco- y ordenar -mucho- a los alumnos a la hora de acceder a los estudios universitarios. En el total de España se presentan unos 300.000 jóvenes que, aunque no se examinen el mismo día ni con las mismas preguntas, se ordenarán con las mismas calificaciones.

Las pruebas de acceso a la universidad actuales provocan, a mi juicio, tres distorsiones, aunque todavía no hemos encontrado una alternativa que las mejore. La principal, y motivo de debates, polémicas y traslados escolares es que, digamos, no todo sobresaliente tiene el mismo precio en todos los colegios. Este tópico no es baladí, pues las calificaciones de Bachillerato suponen el 60% de la nota de acceso, al que sumar los puntos obtenidos en la fase voluntaria. Es tan injusto que las notas de Bachillerato, trabajadas durante dos años, no se tuvieran en absoluto en cuenta a la hora de acceder a la universidad como que sí se tengan en cuenta, un nudo gordiano cuyas soluciones encuentran defensores y detractores por igual.

Si esto se produce entre centros, crece la crítica a las diferencias que se producen entre autonomías, que es la segunda de las grandes distorsiones que provoca la Selectividad en un entorno de distrito único universitario. Así lo han señalado algunos estudios y ha provocado la reacción de comunidades como Castilla y León que ven injusticia que los resultados en otras autonomías sean mayores que los de sus estudiantes, cuando el resto de indicadores, previos y posteriores a la Selectividad, haría presagiar lo contrario. Así, el porcentaje de aptos en la PAU varía una horquilla de diez puntos porcentuales de una autonomía a otra; autonomías, como Canarias, Extremadura o Murcia, con peores resultados PISA en comprensión lectora que la Comunitat Valenciana, logran mejor nota media la prueba de acceso de Lengua Castellana que nuestros estudiantes; es más, llegan a tener como Canarias hasta seis veces más de Sobresalientes en esta materia que la Comunitat. Y así. Es decir, la escuela valenciana no sólo tiene un problema interautonómico de infrafinanciación, como tanto denuncian los partidos políticos, sino también de «infracalificación», lo que repercute en negativo en el acceso de nuestros escolares a los estudios deseados.

La tercera distorsión es que la versión corta de Bachillerato que instauró la Logse se ha convertido en una academia preparatoria para la PAU, y así esta etapa pierde prestancia, pues antepone el aprobar al aprendizaje, y prestigio frente a una Formación Profesional en alza. También provoca que el carácter académico y memorístico de las pruebas entren en conflicto con la pretensión educativa de tener a una Educación basada en las competencias, en las habilidades, y menos en la memoria y los contenidos. Con la PAU, el futuro del sistema educativo es contradictorio.

Estas tres distorsiones dan para poner en tela de juicio la utilidad de las PAU. Si el sentido de esta prueba es estandarizar el acceso universitario, las desigualdades entre centros, entre autonomías y entre objetivos educativos diluye la justificación de su existencia. Por tanto, la reforma de la Selectividad es tema recurrente.

Hay dos caminos para modificarla y ambas, a su modo, las planteó la sentenciada Lomce. Está la vía anglosajona de trasladar la admisión a las universidad, incluso a sus facultades, que diseñen las pruebas que consideren más adecuadas para cada uno de sus estudios. Entonces, se abriría el abanico del tipo de pruebas, no limitadas a ejercicios escritos, y el estudiante a lo largo de Bachillerato solicitaría la admisión en aquellas carreras que le interesaran. Claro, de este modo, aumenta la labor universitaria de gestión, ahora bastante centralizada en una solicitud, y la incertidumbre del alumno ante un cambio tan profundo de modelo.

Por el contrario, están las voces que piden la unificación estatal de la Selectividad, de tal forma que fuera el mismo examen para todas las autonomías. Seguiría la misma contradicción entre hacia dónde avanza la escuela y cómo evalúa la PAU, pero al menos sería más justa en cuanto que a un distrito único universitario le correspondería una prueba unificada.

En cualquier caso, a los que hoy se examinen todo esto les sirve de poco. Así que suerte, tranquilidad y ánimo.