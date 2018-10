Tres carnicerías con futuro Concejales y directivos de Family Cash asistentes a la inauguración del supermercado de Xàtiva. Miércoles, 31 octubre 2018, 08:22

No sólo el campo sufre la falta de relevo generacional. El número de carnicerías existentes en la ciudad de Xàtiva no sólo se ha reducido considerablemente sino que un sondeo llevado a cabo entre los propios carniceros de la capital de La Costera indica que únicamente tres de ellos tienen hijos dispuestos a seguir el oficio del padre.

Una «ermita del Puig» castellonense. La polémica que mantienen el Ayuntamiento y la Diputación de Castellón sobre la propiedad del polideportivo Pablo Herrera tiene resonancias setabenses. El pabellón necesita una reparación a fondo. Pero como es de titularidad provincial aunque el que dispone de él es el ayuntamiento, el consistorio (PSPV y Compromís) se niega a asumir el coste de la reforma si la Diputación (Partido Popular) no le cede la propiedad. Es decir, al revés de lo que ocurrió aquí con la ermita del Puig. Con la paradoja añadida de que una vez concluida la reconstrucción, prevista para el próximo año, la dueña del ermitorio podrá dejar al Ayuntamiento de Xàtiva al relente sin necesidad de pedir que le devuelva la llave que no tenía el arruinado monumento pues bastará con que mande a un cerrajero a cambiar la cerradura.

Una subvención presta para mucho. De meritorio cabe calificar el esfuerzo que han hecho el alcalde Roger Cerdà y el secretario autonómico de Turismo Francesc Colomer para acreditar ante la parroquia setabense que la ciudad de Xàtiva no ha quedado excluida de los fondos para la promoción del llamado Territorio Borja. En un pispás han hecho «la vespra» y «la festa»: anunciaron la concesión de una subvención de 80.000 y amplificaron el eco informativo de esta medida dándole publicidad con posterioridad a la firma del correspondiente convenio entre ambas administraciones. Por otra parte, el que no quiere quedarse rezagado en la reivindicación de la parte que le corresponde de esta gloria dinástica es el Ayuntamiento de la cercana localidad de Canals. Días atrás celebró la II Jornada Borgiana. Un tipo de acto ideal para que Puri Mascarell y el edil de Cultura Jordi Estellès se luzcan organizando no una jornada sino tres, como las del castillo.

Inauguraciones civiles. La presencia del alcalde Cerdà, junto al empresario José Canet, en la inauguración del nuevo supermercado de la cadena Family Cash no ha pasado inadvertida a la crítica. Quiérese decir que no ha faltado quien ha comentado que le rechinaba ver a las autoridades inaugurando empresas privadas. Nos consta, con todo y con eso, que hay ciudades mucho más grandes que Xàtiva donde los regidores bendicen laicamente todo tipo de tiendas. Y ésta es justo advertir que no es cualquier cosa, pues ha creado 90 puestos de trabajo. Y que acompañando a Cerdà estuvieron tanto concejales del tripartito en el gobierno (I. Reig, Mariola Sanchis) como de la oposición (J. Giner Company).

Una prioridad discutible. Los gobernantes están en su derecho a establecer el orden de prioridades que estimen más conveniente. Para eso son elegidos: para que adopten decisiones. No, por cierto, para que se laven las manos instando a los electores a que las tomen por ellos, que no otra cosa son los llamados «presupuestos participativos». A nosotros únicamente nos cumple dar nuestra opinión sobre este aspecto. Y por lo que a la inversión de 112.491 euros en la primera fase de las obras de consolidación de la antigua estación ferroviaria se refiere nos atrevemos a afirmar que quizá habría sido más conveniente destinar esta cantidad económica a asegurar la estabilidad casa de los Pelegero. Al fin y al cabo, y hablando claro y raso, de las cuatro paredes que quedan del apeadero inaugurado en 1854 no puede caer un ladrillo más, mientras que la casona de la calle En Gay, situada en una de las calles más señoriales y torturadas del centro histórico, nos puede dar un susto el día menos pensado.

Contra viento y marea. Ni la tempestad que se desató hacia las siete menos cuarto del sábado, con rachas de 70 kilómetros por hora, hizo desistir a los falleros del propósito de celebrar la cabalgata del Ninot de una dichosa vez. Bien es verdad que ante la presencia de un escasísimo público como consecuencia del retraso con que empezó la fiesta y de la intermitente e imperceptible llovizna que complicó aún más los primeros compases del desfile. El frío y la humedad ambiental eran tan grandes que las falleras mayores, Andrea Torres y Nerea Serrano, y las autoridades presentes en la tribuna de honor, Roger Cerdà y Lena Baraza, se vieron obligadas a compartir mantas y prendas de abrigo. La que no se arriesgó a pinchar por culpa del mal tiempo fue Esquerra Unida, que la víspera suspendió hasta nueva orden la asamblea ciudadana que tenía previsto celebrar el sábado anterior visto el cariz que tomaban los pronósticos meteorológicos. Un prudente cambio del escenario previsto, de la Alameda a la estación de autobuses, permitió por lo demás celebrar el FesJove 18 con una cierta normalidad.

Obras a la 1 de la madrugada. No ha habido forma de averiguar qué obras urgentes eran esas. Pero de lo que no tenemos ninguna duda es de que pasada la una de la madrugada del domingo (hora vieja) alguien puso en marcha durante un buen rato un martillo neumático en pleno centro de la ciudad y de que lo volvió a arrancar a las ocho de la mañana (hora nueva). Una actividad que en cualquier otra ciudad está catalogada de molesta, pero no así en Xàtiva donde el frío invernal y la lluvia imponen respeto a los conductores de ciclomotores con el tubo de escape trucado.