Tres asombros, una ciudad Una noticia despierta admiración: la directora general de Cultura visita por primera vez el Museo de la Imprenta FRANCISCO PÉREZ PUCHE Jueves, 1 noviembre 2018, 10:57

Se asombra Juan Roig de que el Rey don Felipe no supiera que en Valencia se había batido el domingo el record mundial de la media maratón, y a lo mejor aún le sorprendería más llegar a saber que el que esto firma tuvo que salir hora y media antes de casa, y de Valencia, para evitar que la carrera me bloqueara la salida del garaje y la excursión dominical. Y es que las cosas son muy complicadas, el problema de la polarización televisiva Madrid-Barcelona no tiene remedio y organizar una gran prueba deportiva en Valencia el día en que el Barcelona le meta cinco goles al Madrid son ganas de perder el tiempo. El mismo Joan Roig, sin saberlo ni desearlo, hizo que en el telediario de la noche del lunes se diera su frase sobre Cataluña, y ese curruscante adjetivo de «acojonados», sin mencionar si quiera que Valencia ha sido sede del Congreso de la Empresa Familiar y que el Rey vino a inaugurarlo. Para Valencia, eso lo sabemos todos, nunca hay en tiempos en los telediarios de Madri-lona.

También está siendo objeto de asombro y admiración que la directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, haya visitado el Museo de la Imprenta en el monasterio del Puig. La leyenda dice que un día que hubo 'Aplec' nacionalista, el conseller Marzà se asomó un ratito a ver, de incógnito, unas instalaciones que dependen directamente de su gestión. Pero oficial, visita programada y oficial, esta ha sido la primera que alguien del departamento de Cultura ha hecho desde la gozoso advenimiento del 'Govern del Botànic'. Como falta poco ya para el viaje a Valencia del alcalde de la ciudad hermana de Maguncia y la exposición sobre Gutemberg y la imprenta que va a celebrarse en el Ayuntamiento, reverdecen las ilusiones de que la Generalitat, que en 2005 tomó la gestión del monasterio del Puig para cuarenta años, inyecte algo de vida en la asombrosa colección que allí languidece semiolvidada. ¿Se hará verdad el sueño de traer al palacio de Vallvert, en la calle del Mar, un prolongación del Museo?

Aumenta de día en día el número de asombrados por el golpe de efecto del Ayuntamiento, cuando el domingo llenó la plaza mayor de la ciudad de paradas de mercadillos. Cuando la gente que no pudo ir a causa de la media maratón, se entera de que allí se vendieron medias y calzoncillos, sujetadores y calcetines como si fuera un mercadillo ambulante de barrio, no sale de su asombro. Pero es gente que lleva con la boca abierta, sorpresa tras sorpresa, desde el verano de 2015; desde que la parte sentimentalmente arrabalera del 'Govern de la Nau' comenzó a configurar en la plaza una colección de estampas deleznables bajo el falso cliché de que se está buscando lo popular. Si este invierno viene a Valencia el mercado navideño de Maguncia, y si viene como se hace allí, pronto podremos ver la diferencia entre lo popular y lo cutre.