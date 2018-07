Del tren i la via

Pel meu poble passa el tren. En vacacions anàvem a plegar garrofes a un bancalet que fita la via. El pas de cada tren donava excusa per a alçar el cap, a dotorejar: «El correu» -dia m'agüelo- al convoy que enganchava un vagó estafeta/oficina postal; a les estacions de cada poble duya i rebia les cartes que anaven i venien de Valéncia i Madrit; era el més utilisat pels passagers. També «el colector», tirat per màquina de vapor, seguida pels vagons de mercaderies; recollia o desengachava en els molls prevists junt a la via principal; de Vallada s'emportava cistelleria i mobles de junc i descarregava vímens i canya índia per a l'indústria. El Automotor de Granada, El TAF, El TALGO, han desfilat i desfilen per la mateixa vall que chafigaren els romans.

Dic en açò que li tinc familiaritat al tren. Sempre l'he considerat un impuls al progrés. Per això em dol que tant de temps se nos estiga torejant, retardant millores i adeqüacions que uns atres gogen fa 25 anys. Açò nos arracona; ofega per desventaja l'esperit mamprenedor valencià, quan ademés el port té una ubicació mediterrànea privilegiada. He clamat i clame ací i a on siga pel 'corredor', mes, com diu la parlamentària aragonesa, desconfie dels nostres veïns, afanyant-se per ell, mentres els favoria l'eixida als seus ports, pero sense resoldre l'estret coll que, baixant de Tarragona, nos frena. Diuen ací -front als acusats 'ferruminosos' que els de la 'AVE' prendran mides. Per desgràcia són uns atres els que nos les tenen preses. Als valencians, dic, per a dur-nos a pas de burra en l'estructura viària. «De Roma ve, lo que a Roma va» diuen les clericals sentències. Ábalos, Boira... hem de ser capaços en el Parlament europeu, presentant, clar i en tota fermea i persistència, la necessitat concreta i particular. Favorix a tots i és vital per a Valéncia, ya.