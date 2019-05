La irremediable atracción que algunos sentimos hacia la literatura nos provoca una poderosa querencia hacia la derrota y los perdedores, esto no es nuevo. En la zona del fracaso la prosa adquiere la tensión eléctrica que nos engancha. Pero, aunque en ocasiones sea difícil establecer la frontera, conviene distinguir entre la vida real y los apetitos que saciamos gracias a los libros.

Se suele repetir, porque queda bonito, porque luce mucho, porque suena elegante, que la derrota y el fracaso son necesarios en nuestro devenir porque así, de los errores que nos estamparon contra el muro del callejón sin salida, no sólo aprendemos, sino que nos musculamos hasta casi alcanzar un blindaje mitológico. Me temo que esto son paparruchas que rezuman un masoquismo barroco. Si me diesen a elegir yo preferiría triunfar siempre y no conocer el amargo sabor de la catástrofe. Perder es una putada que nos sume en la covachuela de la tristeza. Fracasamos cuando no podemos evitar esa dolorosa caída y no siempre nos levantamos con la rapidez deseada, si es que nos recuperamos. Si la derrota en la ficción produce ramalazos de arte que nos colman el espíritu, en esta cruel vida real repleta de barbacoas y partidos de béisbol, como pronunció aquel personaje de 'Heat', actúa de fertilizante para que los malos rollos larvados exploten. Besar la lona supone el paso previo a convertirse en un juguete roto, y el personal huye de esa posibilidad porque entonces te equiparan a un apestado y te condenan al exilio interior de la desaparición. Sería lamentable que algunos del bando derechista, encrespados ante el bajadón, arremetiesen contra los que van a necesitar de socios para futuras empresas. Si la tribu centroderechista no modera sus malos humores y pacta una tregua, asegurarán la longevidad de Sánchez. ¿Quieren eso?