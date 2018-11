Yo convocaría a Lahuerta, a Enrique Ballester y a tantos otros a una obra colectiva: un Tratado sobre las crisis en el mundo del fútbol. Ante la crisis, saber o no saber de fútbol es secundario. Si te las das de entendido tiendes a buscar explicaciones absurdas. Si no tienes ni idea el rastreador de motivos se dirige hacia explicaciones inteligentes. Cada columna, tuit o fragmento de tertulia nos permitiría, con tiempo, ganas y dedicación, efectuar una recopilación del catálogo de motivos que explican las crisis. Mediante la aplicación de un sencillo test a aficionados, jugadores, entrenadores y columnistas se podría redactar una antología de tópicos sobre el análisis de los equipos de fútbol, cuando no se cumplen las expectativas. Cada vez que se acrecienta la rasgadura entre la realidad y el deseo, consultaríamos el Manual y la numeración conseguida por las respuestas, más los signos objetivos de la estadística y la clasificación, y le aplicaríamos un código de barras con el que etiquetar el tipo de crisis que atenaza a nuestro equipo. El Libro I estaría dedicado a los principios generales de las crisis. Signos de peligro, reconocimiento del estado de alarma y proclamación del estado de crisis. El Libro II versaría sobre la búsqueda de culpables: el banquillo, el palco, la grada y el vestuario como espacios para la identificación de responsables. Libro III: Sobre la utilidad de encontrar un chivo expiatorio al que sacrificar. En él se detallaría un método infalible para conseguir que la táctica, el entrenador, un jugador, el compromiso o la actitud, sean argumentos capaces de justificar nuestro estado de ánimo, que pasó de la euforia irracional al pánico insoportable. Dentro de éste Libro III habría un capítulo con estrategias de éxito para que la gente pudiera ser capaz de cambiar de opinión según el resultado. Pasaríamos al Libro IV, dedicado para aquellos que una vez la crisis, y carentes del entusiasmo necesario como para buscar culpables e identificar el chivo expiatorio, se refugian en la historia y la memoria, o en la superstición, como en una marquesina, cuando estás sin paraguas y esperas que escampe la lluvia. Yo me pido la redacción de este capítulo. En el Libro V, cajón de sastre, podríamos colocar a los sabios retrospectivos, los eternos cabreados, los que no resisten a odiar, los que esperan el mal resultado si les da la razón, los que pugnan por girarse hacia el palco para sacar el pañuelo, y llevan rumiando el pareado de la dimisión. Las cuatro sílabas de Marcelino lo hacen difícil. Y por último, y no por ello menos importante, dejaríamos un Libro VI, recopilación excelsa de los titulares periodísticos que deberíamos aplicar a las crónicas en función de la estación del año. Traca mojada o vibrante para las fallas. Mona o huevo duro para la Pascua, y así sucesivamente. Yo espero que la calabaza de Halloween nos pille lejos. Chutar y marcar. Un 1-0.