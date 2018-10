No se trata del Rey, sino del Estado La guerra por mi cuenta Felipe VI es atacado no por lo que es o lo que hace, sino por lo que simboliza. Dejarlo desprotegido es dejar desprotegido al Estado CARLOS FLORES JUBERÍAS Miércoles, 31 octubre 2018, 08:03

Se equivocan quienes sostienen que la presencia en el Código Penal de los delitos de calumnias e injurias contra la Corona entraña un privilegio para el Rey y, en consecuencia, resultan de difícil encaje en un marco constitucional democrático. Como, por la misma regla de tres, también lo hacen quienes sostienen que su derogación constituiría un avance en términos de disfrute de las libertades cívicas. Y ello pese a que bastaría con saber leer para comprobar que lo que los artículos 490 y 491 del Código Penal castigan son delitos contra la Corona -esto es: contra la institución- y no contra el rey -esto es: contra la persona.

El matiz es fundamental. Como ciudadano que es, el Rey dispone para defender su buen nombre de los mismos instrumentos que cualquier otro hijo de vecino; instrumentos que si lo deseara podría activar ante los tribunales ordinarios proponiendo la incoación de un proceso cuyo coste -también como cualquiera- acabaría pagando de su bolsillo. De modo que el propósito de la inclusión en el Código Penal de los delitos de calumnias e injurias contra la Corona no es tanto el de la defensa del buen nombre del monarca, como el de la protección de la institución que encarna, y que según sostiene con solemnidad el artículo 56 de la Constitución, simboliza la unidad y permanencia del Estado.

Y es ahí donde toca incidir. Ni la derogación legislativa propuesta por la izquierda en pleno -por la que gobierna el país, y por la que gobierna al Gobierno-, ni la reprobación emprendida por Quim Torra desde el Parlament de Cataluña y por Ada Colau desde el Ayuntamiento de Barcelona -tan mimado, por cierto, por éste y anteriores monarcas-, tienen en su punto de mira a la persona de Don Felipe, sino a la institución que él temporalmente encarna. Y, con ella, al Estado cuya unidad y permanencia simboliza. Nadie injuria al Rey -y si lo hiciera, apostaría cualquier cosa a que carecería de consecuencias penales- porque no le guste el color de sus corbatas o sus modales en la mesa; del mismo modo que nadie ha puesto en duda su honestidad personal o su probidad en el desempeño de sus funciones. Bien al contrario, los ataques que ha recibido han ido no contra su persona o su ejecutoria sino contra su condición; no contra lo que es o lo que hace, sino contra lo que simboliza: en suma, no contra él, sino contra España.

Por eso resulta tan lamentable que el Gobierno quiera sumarse, de manera tan mansa como irresponsable, a la campaña de acoso y derribo a la institución que han emprendido sus aliados. Una campaña que -por si hicieran falta más pruebas sobre sus intenciones últimas- tuvo su pistoletazo de salida hace doce meses, cuando Don Felipe pronunció el trascendental mensaje televisado con el que cortó en seco la aventura secesionista catalana. Es ahí, y no en otro lado, donde verdaderamente les duele.