Trasatlántico y jardín La Marina de Valencia sigue buscando el mejor destino para la vieja dársena en unas jornadas de reflexión 7 febrero 2019

Martín Domínguez, director de este periódico, escribió una vez que Valencia había perdido el dominio sobre el mar y se le había convertido en «un barrio de extramuros». «Una barriada, un arrabal», decía con pena. «Es un mar que huele a tranvía. Y a merienda. Y debería oler más a trasatlántico y a jardín. Y ser fundamentalmente estas dos cosas, como tú mereces: un hermoso balcón mediterráneo; un gran puerto».

Quizá en las jornadas que hoy se inician en la Marina de Valencia sobre 'Nuevos viejos puertos', debería dedicarse una hora a la lectura pública del capítulo dedicado al mar en 'Alma y tierra de Valencia'. Porque el periodista, con singular agudeza, puso allí sobre el tapete -era 1941- todo lo que después hemos venido digiriendo, y penando, sobre los tópicos de una ciudad alejada del mar y anímicamente separada del Mediterráneo.

«Balcón mediterráneo» escribió cincuenta años antes de que Aurelio Martínez usara el término para su campaña a la Alcaldía. Martín decía que no era preciso que el mar estuviera «al final de la Gran Vía». Que bastaba con presentirlo, olfatearlo en cada esquina de la ciudad. Una propuesta exigente, que aún no cumplimos; un desafío que no es de carácter físico, sino que se resuelve en el campo de la educación y la sensibilidad.

Pero no está mal que le demos una nueva vuelta a las consecuencias de un hecho que en los primeros cuarenta era impensable: la clausura para fines comerciales de la vieja dársena de Valencia y las posibilidades que la novedad aporta al futuro de la ciudad. Porque el caso es que llevamos quince años royendo ese hueso y no estamos satisfechos del todo; o no damos con la tecla o las teclas a tocar son tantas, y tan variadas, que no sabemos por dónde empezar.

Trasatlántico y jardín, decía el maestro. Y es verdad, porque a la Marina le faltan árboles, muchas y buenas sombras; y necesita que la gente puede estar cerca, lo más cerca posible, de muchos y grandes barcos. Es el paisaje, es la atmósfera, es la ambientación, los aromas y la cercanía, lo que configura estados mentales y afectos. Y si el ficus de la Aduana es el único árbol con historia de todo el viejo puerto, es imprescindible que la Autoridad Portuaria haga un proyecto de terminal marítima muy permeable a los valencianos que no van a embarcar.

¿Qué ha de ser la vieja dársena? ¿Parque industrial, laboratorio de empresas creativas, club náutico, aglomerado de bares y restaurantes, espacio cultural con museo, hotel con vistas al mar, lonja de pescadores? Tendrá que ser todo eso a la vez, y bastante más. Turismo, ocio, cultura, educación y esparcimiento deben darse allí la mano al servicio de todos los valencianos, incluidos desde luego los del Marítimo. Y debería serlo, además, con barcos en trasiego constante. Pequeños y grandes, históricos y modernos, a vela o motor. Barcos con marineros y pasajeros. Al alcance de la mano, con sabor a mar.